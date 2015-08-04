Дарья Домрачева пропустит сезон

Новости Беларуси. Трехкратная олимпийская чемпионка официально заявила, что приняла решение пропустить предстоящий биатлонный сезон.



Официальное заявление Дарьи Домрачевой:

Все хорошенько обдумав и проанализировав, я приняла решение пропустить соревновательный сезон 2015-2016. Первая мысль о такой возможности и желание восстановить силы появились у меня еще по завершении прошедшего кубкового сезона. Моей ошибкой стало то, что я не достаточно прислушалась к потребностям организма в тот момент. Съездив к морю, скинув усталость сезона, и как казалось, отдохнув, было принято решение готовиться к новому соревновательному году. План был таким: пропустить часть стартов, чтобы снизить именно соревновательную насыщенность сезона. К тренировкам приступила с большим энтузиазмом и, как казалось, все шло хорошо.





Дарья Домрачева. Источник фото: instagram.com/dadofun/



В ближайших планах у спортсменки окончательное восстановление без эмоциональных и физических перегрузок.



Официальное заявление Дарьи Домрачевой:

Но организм не обманешь. И «схваченный» мононуклеоз стал своеобразным сигналом – вернул меня к моему первоначальному желанию. Можно, конечно, упереться, и все же выступать этой зимой, но проконсультировавшись со специалистами и прислушавшись к себе, пришла к выводу, что более разумным решением станет пропуск сезона. Уверена, это пойдет мне на пользу, позволит восстановить силы и мотивироваться на год следующий.