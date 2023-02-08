«Не всех допускаем, только лучших». В Силичах набирает ход первенство и чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту

Всего же на турнир заявилось более 150 горнолыжников разных возрастов. Награды найдут своих обладателей в трех дисциплинах: слалом, параллельный слалом и слалом-гигант. Главная ценность старта в том, что тренерский штаб может присмотреться к резерву национальной сборной и оценить потенциал подрастающего поколения.

Александр Наконечный, старший тренер национальной команды по горнолыжному спорту и сноуборду:

Национальная команда пока выполняет те индивидуальные обязательства, которые были взяты на аттестации. Маленькие звездочки тоже радовали там, где они участвовали, в тех соревнованиях все были на пьедесталах. А если спортсмен поднимается на пьедестал, значит он уже выполняет ту программу, которая планируется. Резерв у нас большой, как я сказал уже, – свыше 150 человек участвуют в чемпионате, куда мы не всех допускаем, только лучших. Поэтому с резервом у нас все в порядке. Я специально здесь нахожусь, участвую лично в организации данных соревнований, стою на трассе и отслеживаю каждого участника, чтобы сформировать мнение о его подготовке и перспективности.

Соревновательная практика для любого атлета – важный элемент качественной и результативной работы. Среди участников есть и те, кто уже отличился на международных стартах, а потому чувствует себя уверенно и на родных склонах.