«Не всех допускаем, только лучших». В Силичах набирает ход первенство и чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту

В Силичах проходит открытое первенство и чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо отечественных атлетов, в соревнованиях принимают участие и представители России.
В Силичах проходит открытое первенство и чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо отечественных атлетов, в соревнованиях принимают участие и представители России.
Всего же на турнир заявилось более 150 горнолыжников разных возрастов. Награды найдут своих обладателей в трех дисциплинах: слалом, параллельный слалом и слалом-гигант. Главная ценность старта в том, что тренерский штаб может присмотреться к резерву национальной сборной и оценить потенциал подрастающего поколения.
Александр Наконечный, старший тренер национальной команды по горнолыжному спорту и сноуборду:
Национальная команда пока выполняет те индивидуальные обязательства, которые были взяты на аттестации. Маленькие звездочки тоже радовали там, где они участвовали, в тех соревнованиях все были на пьедесталах. А если спортсмен поднимается на пьедестал, значит он уже выполняет ту программу, которая планируется. Резерв у нас большой, как я сказал уже, – свыше 150 человек участвуют в чемпионате, куда мы не всех допускаем, только лучших. Поэтому с резервом у нас все в порядке. Я специально здесь нахожусь, участвую лично в организации данных соревнований, стою на трассе и отслеживаю каждого участника, чтобы сформировать мнение о его подготовке и перспективности.
Соревновательная практика для любого атлета – важный элемент качественной и результативной работы. Среди участников есть и те, кто уже отличился на международных стартах, а потому чувствует себя уверенно и на родных склонах.
Виктория Владыко, победительница первенства Беларуси по горнолыжному спорту:
Соревнования прекрасные, очень сильно соскучилась по белорусским стартам, есть какая-то изюминка в них. Достойный уровень, чувствую себя уверенно, поэтому пока не сильно вижу у себя конкурентов. Но в целом есть сильные ребята, есть ребята, по которым видно, что они могут что-то показать в будущем.
В четверг, 9 февраля, определятся лучшие в гигантском слаломе. Тогда же пройдет церемония награждения победителей и призеров. А следующий важный старт для белорусских спортсменов – мультифорум «Дети Азии».
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