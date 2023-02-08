Баскетбольный «Минск» заработал 24-е поражение в 25 матчах Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» потерпел очередное поражение в Единой лиге ВТБ. Белорусская дружина на выезде уступила «Парме» со счетом 67:82, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая четверть осталась за хозяевами паркета. А вот во второй сильнее были наши парни. Им удалось сократиться отрыв до четырех очков. Однако после длинного перерыва соперники заметно прибавили и увеличили свое преимущество. Отыграть его минчанам так и не удалось. Для подопечных Ростислава Вергуна это уже 24-е поражение в 25 матчах турнира. Следующую дуэль они проведут дома. 11 февраля в столицу приедет «Самара».