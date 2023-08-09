Белорусская команда девушек взяла золото в пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Золото и бронза – такой медальный багаж 9 августа у белорусских девушек в пулевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Золото и бронза – такой медальный багаж 9 августа у белорусских девушек в пулевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В квалификации в упражнении пневматическая винтовка с 50 метров из трех положений нашу страну представили шесть спортсменов, а в главный старт прошли четыре. Данный результат позволил белорусской команде завоевать золото. Исполнительницы – Дарья Чуприс, Николь Куриленок и Елизавета Цыдик.
В финальной части борьба за пьедестал была плотной и бескомпромиссной, в результате только на последних выстрелах стало понятно, что победа досталась российским девушкам, наша Дарья Чуприс стала обладательницей бронзовой медали II Игр стран СНГ.
Слева направо: Дарья Чуприс, Николь Куриленок, Елизавета Цыдик.
Дарья Чуприс, победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе:
Я очень рада, потому что это было непросто, но мы справились. Это самое главное.
Николь Куриленок, победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе:
Наши результаты, конечно же, в команде самые высокие. И поэтому мы сейчас с такими красивыми медальками!
Елизавета Цыдик, победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе:
Победу посвящаю своей стране, своей Родине. Тренеру Елене Владиславовне Корнеевой, мой самый первый тренер. Родителям, семье моей.
Во втором финале дня на стрельбище вышли юноши. У них значилась стрельба из скоростного малокалиберного пистолета МП-8. Белорусы и здесь смогли отличиться. В командном первенстве они взяли серебро. В индивидуальном зачете Владимир Шолохов взошел на вторую ступень пьедестала, а Павел Муравьев замкнул тройку лидеров. В медальной копилке белорусских стрелков 14 наград. Завтра, 10 августа, заключительный день турнира.