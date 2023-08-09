Белорусская команда девушек взяла золото в пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Золото и бронза – такой медальный багаж 9 августа у белорусских девушек в пулевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В квалификации в упражнении пневматическая винтовка с 50 метров из трех положений нашу страну представили шесть спортсменов, а в главный старт прошли четыре. Данный результат позволил белорусской команде завоевать золото. Исполнительницы – Дарья Чуприс, Николь Куриленок и Елизавета Цыдик. В финальной части борьба за пьедестал была плотной и бескомпромиссной, в результате только на последних выстрелах стало понятно, что победа досталась российским девушкам, наша Дарья Чуприс стала обладательницей бронзовой медали II Игр стран СНГ.

Слева направо: Дарья Чуприс, Николь Куриленок, Елизавета Цыдик.

Дарья Чуприс, победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе:

Я очень рада, потому что это было непросто, но мы справились. Это самое главное. Николь Куриленок, победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе:

Наши результаты, конечно же, в команде самые высокие. И поэтому мы сейчас с такими красивыми медальками! Елизавета Цыдик, победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе:

Победу посвящаю своей стране, своей Родине. Тренеру Елене Владиславовне Корнеевой, мой самый первый тренер. Родителям, семье моей.