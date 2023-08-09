Белорусских стрелков из лука на трибунах поддерживал глава НОК Виктор Лукашенко

Новости Беларуси. Белорусские стрелки из лука добавили три серебра в общую медальную копилку. Особенно жарко проходил финал в турнире смешанных команд. Нам противостояла звездная российская дружина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, невзирая на фаворитский статус гостей, хозяева мультифорума практически ни в чем не уступали конкурентам. Каждый новый выстрел добавлял интриги. Острое соперничество шло до последней стрелы. Но в этот раз фортуна улыбнулась россиянам. О напряженном характере перестрелки лучше всего говорят цифры – 3:5. Победа гостям далась очень непросто. Наших лучников активно поддерживали болельщики, среди которых, к слову, был и глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

В финале смешанных пар россияне также оказались сильнее белорусов Александры Стрелец и Антона Терета.