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Белорусских стрелков из лука на трибунах поддерживал глава НОК Виктор Лукашенко

09 августа 2023 13:55
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Новости Беларуси. Белорусские стрелки из лука добавили три серебра в общую медальную копилку. Особенно жарко проходил финал в турнире смешанных команд. Нам противостояла звездная российская дружина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Игры стран СНГ. Белорусские лучники взяли серебро в финале, уступив российским спортсменам.

Белорусских стрелков из лука на трибунах поддерживал глава НОК Виктор Лукашенко-1

Однако, невзирая на фаворитский статус гостей, хозяева мультифорума практически ни в чем не уступали конкурентам. Каждый новый выстрел добавлял интриги. Острое соперничество шло до последней стрелы. Но в этот раз фортуна улыбнулась россиянам. О напряженном характере перестрелки лучше всего говорят цифры – 3:5. Победа гостям далась очень непросто. Наших лучников активно поддерживали болельщики, среди которых, к слову, был и глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

В финале смешанных пар россияне также оказались сильнее белорусов Александры Стрелец и Антона Терета.

# Игры стран СНГ # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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