Белоруска Дарья Чуприс завоевала бронзу II Игр стран СНГ в пулевой стрельбе

Юлия Силипицкая, корреспондент:

В программе среды у стрелков два финала. В первом девчата определяли сильнейших в упражнении стрельба из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений: лежа, стоя и с колена. Приятно, что после квалификации, в которой участвовали шесть белорусок, четыре вышли в основной старт.

Именно этот результат дал возможность нашим белорускам в командном зачете стать первыми и завоевать золотую награду. В самом финале развернулась борьба среди представителей России, Беларуси и Казахстана. Девчата наши, действительно, очень старались. Но, к сожалению, что-то не получилось. Тем не менее мы остались с медалью. Бронзовую награду завоевала Дарья Чуприс. И в копилке стрелков-белорусов уже 11 наград.