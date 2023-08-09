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Белоруска Дарья Чуприс завоевала бронзу II Игр стран СНГ в пулевой стрельбе

09 августа 2023 11:35
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Новости Беларуси. В столице напряженная борьба идет за чемпионские титулы среди стрелков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тире имени Тимошенко работает съемочная команда СТВ и наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Белоруска Дарья Чуприс завоевала бронзу II Игр стран СНГ в пулевой стрельбе-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
В программе среды у стрелков два финала. В первом девчата определяли сильнейших в упражнении стрельба из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений: лежа, стоя и с колена. Приятно, что после квалификации, в которой участвовали шесть белорусок, четыре вышли в основной старт.

Именно этот результат дал возможность нашим белорускам в командном зачете стать первыми и завоевать золотую награду. В самом финале развернулась борьба среди представителей России, Беларуси и Казахстана. Девчата наши, действительно, очень старались. Но, к сожалению, что-то не получилось. Тем не менее мы остались с медалью. Бронзовую награду завоевала Дарья Чуприс. И в копилке стрелков-белорусов уже 11 наград.

Белоруска Дарья Чуприс завоевала бронзу II Игр стран СНГ в пулевой стрельбе-4

В вечерней сессии программы выйдут парни. Они определят сильнейшего в стрельбе из скоростного пистолета. Беларусь представят трое спортсменов.

Белоруска Дарья Чуприс завоевала бронзу II Игр стран СНГ в пулевой стрельбе-7

Иван Нестерович, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
На II Играх стран СНГ я испытываю полностью положительные эмоции от выступления наших спортсменов. Сегодня девочки в упражнении MV-5 показали очень неплохой результат. Думаю, в ближайшей перспективе они окажут достойную конкуренцию взрослой команде.

Белоруска Дарья Чуприс завоевала бронзу II Игр стран СНГ в пулевой стрельбе-10

Юлия Силипицкая:
Хочу добавить, что в спортивной среде будет разыграно 25 наград. Это будут представители 11 видов спорта в семи городах. Пожелаем нашим белорусам удачи. Будем надеяться, что сегодняшняя медальная копилка изрядно пополнится.

# Игры стран СНГ # Юлия Силипицкая # Дарья Чуприс # Иван Нестерович # Фотофакт

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