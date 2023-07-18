«Не смогли отыграться, но боролись до конца». Сборная Беларуси потерпела третье поражение на Кубке Сириуса

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет потерпела третье поражение на Кубке Сириуса. На этот раз белорусы не справились с дружиной Приволжского федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши хоккеисты начали за здравие – на 16-й минуте счет открыл Куль. Правда, эта шайба так и осталась единственной для команды Дмитрия Шульги. Через три минуты российская дружина восстановила равновесие, а в третьем периоде забросила еще трижды. В итоге белорусские хоккеисты проиграли со счетом 1:4.

Даниил Куль, нападающий юношеской сборной Беларуси по хоккею:

Игра была тяжелая, бились до последнего. Пропустили ненужный гол и второй гол решил исход матча, и пошли голы у противника. Не смогли отыграться, но боролись до конца. Команда очень хорошая, все заряжены, все играют только на победу. Все также без прокатов играют. Стараются играть в атакующий хоккей, никто не засиживается.

Следующий поединок юношеская сборная Беларуси проведет в четверг, 20 июля, против сверстников из Санкт-Петербурга.