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Футбол. Белоруски не оставили шансов сборной Узбекистана U-20

18 июля 2023 14:42
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Футбольная женская команда, составленная из исполнительниц до 19 лет, не оставила шансов дружине Узбекистана U-20, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Белоруски не оставили шансов сборной Узбекистана U-20-1

Белоруски полностью владели инициативой и сумели забить два гола. Счет был открыт уже на третьей минуте. Отличилась Чернявская. Хозяйки активно атаковали и в дальнейшем, но до поры до времени цифры на табло не менялись. Второй результативный удар был нанесен на 74-й минуте. Свою фамилию в протокол вписала Черленок. Так и закончили – 2:0 в пользу отечественных спортсменок.

# Футбол # Фотофакт

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