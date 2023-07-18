Футбол. Белоруски не оставили шансов сборной Узбекистана U-20

Белоруски полностью владели инициативой и сумели забить два гола. Счет был открыт уже на третьей минуте. Отличилась Чернявская. Хозяйки активно атаковали и в дальнейшем, но до поры до времени цифры на табло не менялись. Второй результативный удар был нанесен на 74-й минуте. Свою фамилию в протокол вписала Черленок. Так и закончили – 2:0 в пользу отечественных спортсменок.