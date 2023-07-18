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Хоккеисты «Юности» продолжают подготовку к сезону

18 июля 2023 14:40
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В новый сезон с новым главным тренером и новым составом. Минская «Юность» продолжает подготовку к предстоящим ледовым баталиям. На данный момент дружина находится в Раубичах на учебно-тренировочном сборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Юности» продолжают подготовку к сезону-1

Состав по сравнению с прошлым годом изменился. Руководить дружиной доверено Виктору Костюченку. Расположение покинули шесть человек, зато пришли 12. Главное – не потерять в качестве. Тренерский штаб работает над функциональной подготовкой и налаживанием взаимодействий. Официально сезон для «Юности» начнется 2 августа поединками Кубка Салея.

# Хоккей # Виктор Костючёнок # Фотофакт

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