Хоккеисты «Юности» продолжают подготовку к сезону

В новый сезон с новым главным тренером и новым составом. Минская «Юность» продолжает подготовку к предстоящим ледовым баталиям. На данный момент дружина находится в Раубичах на учебно-тренировочном сборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состав по сравнению с прошлым годом изменился. Руководить дружиной доверено Виктору Костюченку. Расположение покинули шесть человек, зато пришли 12. Главное – не потерять в качестве. Тренерский штаб работает над функциональной подготовкой и налаживанием взаимодействий. Официально сезон для «Юности» начнется 2 августа поединками Кубка Салея.