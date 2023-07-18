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Ростислав Вергун продлил контракт с баскетбольным клубом «Минск»

18 июля 2023 14:41
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Ростислав Вергун будет тренировать баскетбольный клуб «Минск» и в предстоящем сезоне. Специалист и руководство команды договорились о продолжении сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ростислав Вергун продлил контракт с баскетбольным клубом «Минск»-1

Контракт рассчитан на год. Для наставника нынешний соревновательный сезон станет уже пятым у руля. Горожане продолжают удерживать звание лучшего коллектива страны, однако на международной арене совсем не блещут, и последнее место в Единой лиге ВТБ – лишнее тому подтверждение.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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