Ростислав Вергун продлил контракт с баскетбольным клубом «Минск»

Ростислав Вергун будет тренировать баскетбольный клуб «Минск» и в предстоящем сезоне. Специалист и руководство команды договорились о продолжении сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт рассчитан на год. Для наставника нынешний соревновательный сезон станет уже пятым у руля. Горожане продолжают удерживать звание лучшего коллектива страны, однако на международной арене совсем не блещут, и последнее место в Единой лиге ВТБ – лишнее тому подтверждение.