«Не получилось избавиться от собственных ошибок». В российской Суперлиге «Минчанка» уступила «Динамо-Ак Барс»

Сергей Юркин, главный тренер ВК «Минчанка»: Не получилось избавиться от собственных ошибок. По выигранным сетам это очень хорошо видно. В первом, где мы их допустили минимальное количество, мы выиграли. Соперник перестал ошибаться в последующих сетах, сделал свою игру гораздо чище, что ему позволило обеспечить выигранный матч. Сезон только начинается. У нас не было товарищеских турниров, мы не играли Спартакиаду, как многие российские клубы. У нас еще не настолько сыгран состав. Плюс некоторые только-только начинают тренироваться в полную силу.

Ксения Лебедкина, игрок ВК «Минчанка»:

Хотелось бы урвать партию, хотелось чуть-чуть другой расклад. Первую партию взяли за счет каких-то своих наработок, у нас было мало своих ошибок. Вторая и третья партии у нас были послабее, потому что начали ошибаться, не было какой-то стабильности у нас. Но, слава богу, в четвертой уже сдвинулись с места. Уже пошло. Главное было сорваться. Соперник подстроился под нас, конечно. Они тоже не стояли на месте. Но я считаю, мы еще проиграли немножечко в блоке и в защите. То есть сами не могли перестроиться, подстроиться под них. Очень много упустили в этом элементе.