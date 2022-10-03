«Не получилось избавиться от собственных ошибок». В российской Суперлиге «Минчанка» уступила «Динамо-Ак Барс»

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» провели первый домашний матч в российской Суперлиге. Наша команда уступила «Динамо-Ак Барс» из Казани со счетом 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» провели первый домашний матч в российской Суперлиге. Наша команда уступила «Динамо-Ак Барс» из Казани со счетом 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стартовый отрезок поединка остался за белорусской дружиной. «Минчанка» выиграла первую партию – 25:23. Вторую команда Сергея Юркина отдала соперницам – 20:25. Третий сет наши девушки провалили, уступив со счетом 9:25. И в четвертом, решающем отрезке игры превосходство осталось за гостьями из Казани – 25:22. Таким образом, «Минчанка» пока остается без побед, в двух матчах белорусская команда потерпела поражения.
Сергей Юркин, главный тренер ВК «Минчанка»:
Не получилось избавиться от собственных ошибок. По выигранным сетам это очень хорошо видно. В первом, где мы их допустили минимальное количество, мы выиграли. Соперник перестал ошибаться в последующих сетах, сделал свою игру гораздо чище, что ему позволило обеспечить выигранный матч. Сезон только начинается. У нас не было товарищеских турниров, мы не играли Спартакиаду, как многие российские клубы. У нас еще не настолько сыгран состав. Плюс некоторые только-только начинают тренироваться в полную силу.
Ксения Лебедкина, игрок ВК «Минчанка»:
Хотелось бы урвать партию, хотелось чуть-чуть другой расклад. Первую партию взяли за счет каких-то своих наработок, у нас было мало своих ошибок. Вторая и третья партии у нас были послабее, потому что начали ошибаться, не было какой-то стабильности у нас. Но, слава богу, в четвертой уже сдвинулись с места. Уже пошло. Главное было сорваться. Соперник подстроился под нас, конечно. Они тоже не стояли на месте. Но я считаю, мы еще проиграли немножечко в блоке и в защите. То есть сами не могли перестроиться, подстроиться под них. Очень много упустили в этом элементе.