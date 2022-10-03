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Футбол. Обзор заключительных матчей 23-го тура чемпионата Беларуси

03 октября 2022 12:45
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Новости Беларуси. «Ислочь» победила «Славию» в заключительном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Обзор заключительных матчей 23-го тура чемпионата Беларуси-1

Единственный гол был забит на 71-й минуте. Грубейшей ошибкой голкипера мозырян воспользовался Олег Никифоренко. Эта виктория позволила дружине из Минской области закрепиться на пятом месте в таблице.

Футбол. Обзор заключительных матчей 23-го тура чемпионата Беларуси-4

А в центральном матче тура минское «Динамо» нанесло поражение действующему чемпиону и возглавило турнирную таблицу. «Шахтер» лишь третий, вторым идет «Энергетик». Матчи 24-го тура пройдут на предстоящих выходных.

# Футбол Беларуси # Олег Никифоренко # Фотофакт

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