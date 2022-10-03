Футбол. Обзор заключительных матчей 23-го тура чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. «Ислочь» победила «Славию» в заключительном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственный гол был забит на 71-й минуте. Грубейшей ошибкой голкипера мозырян воспользовался Олег Никифоренко. Эта виктория позволила дружине из Минской области закрепиться на пятом месте в таблице.