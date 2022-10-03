«Площадка будет только расти». Беларусь и Россия развивают совместное динамовское движение

В Минске завершился международный турнир динамовских команд по мини-футболу «Сила в единстве». Данный старт проводился в рамках сотрудничества белорусской и российской организаций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренцию нашим коллективам составила московская дружина. А в заключительный соревновательный день определились победители. Ими стали игроки команды УВД, которые одержали волевую викторию над клубом «Охрана-Динамо» – 4:2. Помимо этого, были отмечены и лучшие игроки чемпионата.

Данный старт лишь первый шаг на пути сотрудничества организаций Беларуси и России. У функционеров уже есть далеко идущие планы.