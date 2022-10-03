«Площадка будет только расти». Беларусь и Россия развивают совместное динамовское движение

В Минске завершился международный турнир динамовских команд по мини-футболу «Сила в единстве». Данный старт проводился в рамках сотрудничества белорусской и российской организаций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске завершился международный турнир динамовских команд по мини-футболу «Сила в единстве». Данный старт проводился в рамках сотрудничества белорусской и российской организаций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Конкуренцию нашим коллективам составила московская дружина. А в заключительный соревновательный день определились победители. Ими стали игроки команды УВД, которые одержали волевую викторию над клубом «Охрана-Динамо» – 4:2. Помимо этого, были отмечены и лучшие игроки чемпионата.
Данный старт лишь первый шаг на пути сотрудничества организаций Беларуси и России. У функционеров уже есть далеко идущие планы.
Анатолий Гулевский, председатель ВФСО «Динамо» (Россия):
Турнир был организован на высочайшем уровне. Спортсмены показали высокий класс мастерства. Судейство было безукоризненное. Зрители получили истинное удовольствие. Мы продолжаем готовить соревнования по различным видам спорта. Данная площадка – это только начало. У нас очень большое будущее. И площадка будет только расти. В нее войдут также представители «Динамо» ОДКБ, ШОС, к чему мы стремимся. И соревнования будут более зрелищные и интересные.
Игорь Оберемко, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:
Я думаю, у нашего динамовского движения совместного, что мы сейчас организовали, стали инициаторами, у него большое будущее (подробнее).
Третье место по итогам турнира заняли спортсмены «Динамо-БНТУ». В упорном поединке за бронзовые награды они обыграли оппонентов из России – 7:6.