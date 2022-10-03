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Виктория Азаренко выбыла из теннисного турнира в Остраве по итогам первого раунда

03 октября 2022 20:02
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Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Остраве категории 500 в первом же раунде. На старте белоруска проиграла россиянке Екатерине Александровой в трех партиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко выбыла из теннисного турнира в Остраве по итогам первого раунда-1

В первом сете Виктория вела со счетом 3:0, но не смогла удержать преимущество и уступила 4:6. Во второй партии Азаренко взяла верх – 6:4. Третий сет сложился для нашей спортсменки неудачно, она капитулировала 2:6 и завершила борьбу на турнире. Отметим, россиянка Александрова одержала первую в карьере победу над Викторией Азаренко. Ранее счет в личном противостоянии был 3:0 в пользу белорусской теннисистки.

# Теннис # Виктория Азаренко # Екатерина Александрова # Фотофакт

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