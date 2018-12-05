Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Новости Беларуси. Бенефис Игоря Стасевича – так коротко можно назвать подведение итогов футбольного сезона в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония «Звездный мяч» прошла в Минске.

Игрок борисовского БАТЭ четырежды поднимался на сцену за трофеем. Стасевич назван лучшим полузащитником и игроком чемпионата Беларуси, а также лучшим футболистом страны, кстати, уже второй раз в карьере. Он был удостоен титула в 2015 году. Также Игорь Стасевич был назван самым полезным игроком чемпионата страны.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ: Не сказать, что это такой большой сюрприз, но что именно столько наград будет – не ожидал. Думал, что, возможно, кто-то еще вклиниться. Как сказал главный редактор «Прессбола», было два претендента на звание. Я думаю, что оба эти футболисты были достойны, но мне досталась эта номинация, поэтому очень рад.

Представители БАТЭ ожидаемо были на главных ролях во время церемонии. Клуб взял призы в номинации «фэйр-плей» и за волю к победе.

А вот зрительские симпатии были отданы брестскому «Динамо». Лидер брестчан Павел Савицкий назван лучшим нападающим и лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Сильнейший защитник играет в «Шахтере» – это Павел Рыбак. А лучшая вратарская линия – у минского «Динамо», приз взял голкипер национальной сборной Андрей Горбунов.