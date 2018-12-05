Прямой эфир

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

05 декабря 2018 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бенефис Игоря Стасевича – так коротко можно назвать подведение итогов футбольного сезона в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония «Звездный мяч» прошла в Минске.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-1

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-3

Игрок борисовского БАТЭ четырежды поднимался на сцену за трофеем. Стасевич назван лучшим полузащитником и игроком чемпионата Беларуси, а также лучшим футболистом страны, кстати, уже второй раз в карьере. Он был удостоен титула в 2015 году. Также Игорь Стасевич был назван самым полезным игроком чемпионата страны.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-6

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-8

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-10

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-12

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Не сказать, что это такой большой сюрприз, но что именно столько наград будет – не ожидал. Думал, что, возможно, кто-то еще вклиниться. Как сказал главный редактор «Прессбола», было два претендента на звание. Я думаю, что оба эти футболисты были достойны, но мне досталась эта номинация, поэтому очень рад.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-15

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-17

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-19

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-21

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-23

Представители БАТЭ ожидаемо были на главных ролях во время церемонии. Клуб взял призы в номинации «фэйр-плей» и за волю к победе.

А вот зрительские симпатии были отданы брестскому «Динамо». Лидер брестчан Павел Савицкий назван лучшим нападающим и лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Сильнейший защитник играет в «Шахтере» – это Павел Рыбак. А лучшая вратарская линия – у минского «Динамо», приз взял голкипер национальной сборной Андрей Горбунов.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-26

Андрей Горбунов, голкипер ФК «Динамо-Минск»:
Об этом мало думаешь – какие-то там награды. Есть клубные задачи, задачи сборной, там, где ты принимаешь участие.

Награда лучшему тренеру также не стала сенсационной: трофей уезжает к Виктору Гончаренко, главному тренеру московского ЦСКА.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-29

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-31

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-33

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-35

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-37

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»-39

# Футбол Беларуси # Андрей Горбунов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мархель стал главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу
04 декабря 2018 19:38

Михаил Мархель стал главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу

Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров
04 декабря 2018 19:32

Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт
04 декабря 2018 13:13

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт