Михаил Мархель стал главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Назван новый главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стал Михаил Мархель, сменивший на этом посту Людаса Румбутиса.

Под руководством последнего наша молодежка заняла в отборочном турнире к чемпионату Европы четвертое место в группе, пропустив вперед хорватов, греков и чехов и опередив молдован и сан-маринцев. Контракт Румбутиса закончился и продлевать его не стали.