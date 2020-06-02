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«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже

02 июня 2020 20:37
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Новости Беларуси. В Витебске завершают строительство футбольного манежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-1

Это будет полноразмерное поле с искусственным покрытием. Необычными будут стены и крыша – по особой технологии внутри они будут заполнены воздухом. Но самое главное, что теперь здесь можно будет тренироваться и зимой, чему наверняка особенно рады воспитанники академии футбола – ее открыли здесь в прошлом году.

Как обходились без крытой площадки до этого времени, поинтересовалась Анастасия Бут.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-4

Пронизывающий ветер и нескончаемый дождь – не лучшее время для игр на свежем воздухе. Впрочем, юных футболистов с белорусского севера ничто не останавливает. Нет снега – и на том спасибо небесной канцелярии.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-7

Максим Кунцевич, воспитанник академии ФК «Витебск»:
Летом нормально, а вот зимой, когда мороз, идет снег, неудобно, холодно. Надо больше двигаться. Мы меньше работаем над тактикой, больше работаем на скорости, чтобы не замерзнуть.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-10

Александр Лещенков, воспитанник академии ФК «Витебск»:
Меняется толчок. Мы бежим медленнее на снежном поле, а на мокром поле ты можешь просто поскользнуться и что-нибудь себе повредить.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-13

Несмотря на то, что футбол – летний вид спорта, тренироваться нужно круглый год. Идеальный выход – наличие полноразмерного поля под крышей. Тренер с 40-летним стажем Александр Иванов вспоминает, как его дети – нынче выпускники – впервые увидели столичный манеж.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-16

Александр Иванов, старший тренер академии ФК «Витебск»:
Мы играем, не помню уже с какой командой, проходит минут пять, нам забивают гол. А у меня два защитника сидят, щиплют эту траву и не могут понять, как же так, на улице снег, а здесь зеленая трава.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-19

С тех пор все только и ждали, когда в Витебске появится такой же. От мечты до реальности осталось совсем немного. Сдать объект обещают уже в июле. Пока же рядом с ЦСК завершают подготовку площадки. Это основной и самый трудозатратный процесс во всей стройке.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-22

Владислав Курдюк, мастер ООО «ПлиссаСтрой»:
Практически завершены работы по возведению монолитного фундамента. Процентное соотношение выполненных работ – около 85-90 %. То есть остались работы по озеленению и благоустройству.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-25

Анастасия Бут, корреспондент:
Совсем скоро приступят к монтажу самого манежа. На это потребуется всего пару недель. Он будет бескаркасным, воздух внутри будет нагнетаться с помощью специальных установок. Кстати, подобные сооружения есть во всех областных центрах страны.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-28

Полноправными хозяевами здесь, конечно же, будут воспитанники академии футбола. Новую площадку они иногда будут уступать игрокам футбольного клуба «Витебск». Смогут приезжать на сборы иностранцы. Например, Смоленск совсем рядом.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-31

Николай Вайтюховский, директор ЦСК ФК «Витебск»:
Особенности нашего манежа – он связан переходной галереей с самим стадионом, где находятся гостиница, кафе, где при проведении турниров, детских соревнований смогут проживать и питаться приезжающие команды. Мы надеемся, что будет спрос на этот объект.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-34

Кстати, в академии футбола, которая открылась в Витебске только в 2019 году, сегодня занимаются 44 подростка, из них 12 иногородних. В 2020 году уже стартовал набор ребят 2008-2009 годов рождения. В перспективе витебская академия вырастет до 160 человек.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-37

Александр Иванов:
Мы выходим на настоящий европейский уровень. Созданы все условия для того, чтобы готовить квалифицированную смену нашим футболистам, которые работают в командах мастеров.

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже-40

И первых профессиональных игроков тренерский состав обещает подрастить через 3-4 года.

# Футбол Беларуси # Александр Иванов # Владислав Курдюк # Анастасия Бут # Николай Вайтюховский # Фотофакт

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