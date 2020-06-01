Брестское «Динамо» победило «Рух», БАТЭ было сильнее «Ислочи». Итоги матчей 11-го тура ЧБ по футболу

Первое в истории «Беларусбанк – высшей лиги» брестское дерби прошло 31 мая. В матче 11-го тура новичок турнира «Рух» встречался с действующим чемпионом «Динамо». Номинальные хозяева поля открыли счет – на 14-й минуте мяч в цель отправил Диалло. Вскоре фавориты отыгрались – после добивания отличился Кисляк.

Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» по футболу прошли три встречи 11-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот следующий гол зрители увидели лишь на 72-й минуте, когда Савицкий с пенальти вывел «Динамо» вперед. В оставшееся время все тот же Савицкий провел свой второй мяч, а точку поставил Лаптев. 4:1 – победа «Динамо».

Результативный матч 31 мая выдали РЦОР-БГУ и «Витебск»: ничья – 3:3. А лидер турнира БАТЭ обыграл «Ислочь» – 1:0.