Чемпионат Беларуси по футболу. «Минск» в домашнем матче обыграл «Слуцк»

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» снова в деле. 1 июня в столице завершается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе игрового дня был один матч: «Минск» принимал гостей из Слуцка на стадионе «Трактор».

Наталья Федорцова, корреспондент:

Завершился матч между «Минском» и «Слуцком». Сильнее оказались хозяева поля, 1:0. Единственный матч в этой встрече забил Владимир Хващинский, который позже был признан лучшим игроком в составе команды Андрея Разина.

Игра была достаточно равной, даже несмотря на кажущуюся разницу в классе соперников. «Слуцк» к моменту встречи располагался на пятой строчке турнирной таблицы, а минчане заняли 14-е место. Но разница в очках была буквально 7 баллов.