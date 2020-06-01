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Чемпионат Беларуси по футболу. «Минск» в домашнем матче обыграл «Слуцк»

01 июня 2020 17:49
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» снова в деле. 1 июня в столице завершается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Минск» в домашнем матче обыграл «Слуцк»-1

В программе игрового дня был один матч: «Минск» принимал гостей из Слуцка на стадионе «Трактор».

Чемпионат Беларуси по футболу. «Минск» в домашнем матче обыграл «Слуцк»-4

Наталья Федорцова, корреспондент:
Завершился матч между «Минском» и «Слуцком». Сильнее оказались хозяева поля, 1:0. Единственный матч в этой встрече забил Владимир Хващинский, который позже был признан лучшим игроком в составе команды Андрея Разина.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Минск» в домашнем матче обыграл «Слуцк»-7

Игра была достаточно равной, даже несмотря на кажущуюся разницу в классе соперников. «Слуцк» к моменту встречи располагался на пятой строчке турнирной таблицы, а минчане заняли 14-е место. Но разница в очках была буквально 7 баллов.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Минск» в домашнем матче обыграл «Слуцк»-10

Подробнее о матче смотрите в видеоматериале.

# Футбол Беларуси # Наталья Федорцова # Владимир Хващинский # Фотофакт

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