«Не могу сказать, что мы плохо выступили». Волейболисты «Шахтёра» выбыли из Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Футбольный «Шахтер» стал чемпионом досрочно, это был хороший знак для нашего волейбольного одноклубника, который стремительно стартовал в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 октября белорусы принимали болгарский «Хебар», а неделей ранее именно он оплакивал свое поражение на глазах родных болельщиков от наших «горняков». Подробности в материале Юлии Силипицкой.

Площадка Лиги чемпионов для «Шахтера» вполне привычная, но вот только всегда барьером являлся второй раунд. В этом сезоне «горняки» начали стремительно и тренерский штаб укрепился в мысли, что, несмотря на юный возраст игроков, вот он, прорвало. Первым дважды пал английский клуб «Полония», во втором раунде на выезде плакал обладатель Суперкубка «Хебар». Осталось повторить успех – и «Шахтер» в третьем раунде. «Тигры» приехали со своим планом на старт игры – первый сет остался за хозяевами, а во втором взяли верх гости. Наши не смогли дожать концовку. И третий, и четвертый раунды завершились победой болгар.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Команда новая, достаточно тяжело. Не так много времени у нас было сыграться. Тем более сейчас в составе стоит много молодых игроков, которые впервые участвуют в таких розыгрышах. Но в то же время не могу сказать, что мы плохо выступили. Конечно же, мы хотели и верили, что сегодня получится, но не все получилось благодаря опыту соперника. Они в нужный момент прибавляли в концовках. Самым результативным среди белорусов стал Павел Авдоченко. Он принес в копилку дружины 19 очков.

Павел Авдоченко, диагональный ВК «Шахтер»

Конечно, игры Лиги чемпионов всегда заряжены, всегда интересны. Много своих невынужденных ошибок совершили, команда соперника чуть стабильнее сыграла. Закономерно проиграли некоторые концовки игры, партий.