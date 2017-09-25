Победа на последней минуте: хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Югру» в очередном матче КХЛ

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» вечером 25 сентября завершили очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. На арене в Ханты-Мансийске «зубры» пытались отобрать очки у местной «Югры», сообщили в программе «СТВ-спорт».

Первую шайбу вечера записал на свой счёт Дмитрий Буйницкий – это случилось в середине второго периода. Увы, лидировали минчане недолго: Вели-Матти Савинайнен вскоре реализовал большинств – 1:1. А когда зрители на трибунах и у экранов телевизоров уже готовились к овертайму, динамовцы внезапно вырвали победу в основное время. Евгений Ковыршин за 50 секунд до сирены удачно сыграл на добивании после броска Фонтейна.