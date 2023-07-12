Главком БАТЭ о матче с Албанией: «На мой взгляд, результат закономерен». Чего не хватило для победы?

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:

От «Партизани», что ожидали мы от них, то и увидели. Хорошая команда, достаточно сбалансирована, хорошие игроки, индивидуально сильные. На мне хватило свежести, не как оправдание, а как факт, и это чувствовалось. На мой взгляд, результат закономерен. Если бы я сказал, что мы очень расстроились, что сыграли вничью, это было бы, наверное, неверно, потому что в игре у соперника были моменты, были моменты у нас. В конце нам пришлось терпеть, поэтому, в принципе, результат оставляет шансы и одной, и второй команде для дальнейшего выхода.