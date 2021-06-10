Не было равных на 100 и 200 метров. Кристина Тимановская выиграла два золота на международном старте в Австрии

Белоруске не было равных на 100 и 200 метров. Примечательно, что на королевской дистанции наша спринтерша показала лучшие для себя секунды сезона. В финале она остановила секундомер на отметке 11,20 секунды. Не менее уверенно Тимановская первенствовала на 200 метров. Итоговое время – 23.40.