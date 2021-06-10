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Не было равных на 100 и 200 метров. Кристина Тимановская выиграла два золота на международном старте в Австрии

10 июня 2021 14:52
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Новости Беларуси. Кристина Тимановская выиграла сразу две золотые медали на международном легкоатлетическом турнире в Австрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не было равных на 100 и 200 метров. Кристина Тимановская выиграла два золота на международном старте в Австрии-1

Белоруске не было равных на 100 и 200 метров. Примечательно, что на королевской дистанции наша спринтерша показала лучшие для себя секунды сезона. В финале она остановила секундомер на отметке 11,20 секунды. Не менее уверенно Тимановская первенствовала на 200 метров. Итоговое время – 23.40.

# Легкая атлетика # Кристина Тимановская # Фотофакт

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