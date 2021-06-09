Старший тренер сборных команд Беларуси по боксу: ребята проявили себя хорошо. У нас все едут за медалями

Новости Беларуси. Минск принимает международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера БССР Владимира Ботвинника. Возраст участников не превышает 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2021 году к нам пожаловали представители шести государств, всего 120 участников, 11 из них – девочки. Во второй день турнира состоялся 31 поединок, белорусы приняли участие в 25 боях. Данный старт – это прежде всего просмотр талантливой молодежи, для которой турнир – хорошая возможность заявить о себе за пределами родной страны.

Сергей Ермашкевич, старший тренер сборных команд Республики Беларусь по боксу:

Идет как заключительный этап подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Грузии с 1 по 12 июля. Некоторые ребята, которые у нас отобрались на чемпионат Европы, уже себя проявили хорошо достаточно, уже выиграли бои. Гарцуев Витас, который боксировал у нас, он отобрался на Европу, достаточно уверенно, досрочно выиграл у литовского спортсмена, молодец. Также в супертяжелом весе у нас Мацулев. Денис тоже досрочно выиграл у представителя России. У нас все едут за медалями, если кто-то не едет за медалями, нечего тогда ехать.