В Польше парашютист приземлился на футбольное поле во время матча. За это ему дали жёлтую карточку

Новости Польши. В Польше парашютист получил желтую карточку от футбольного судьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше парашютист получил желтую карточку от футбольного судьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что тот приземлился в центр стадиона во время матча. Игру между командами третьего дивизиона пришлось ненадолго прервать, пока мужчина собрал свой парашют и покинул поле.
Судья, увидев забавную ситуацию, дал желтую карточку нарушителю футбольного спокойствия с воздуха.