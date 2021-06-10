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В Польше парашютист приземлился на футбольное поле во время матча. За это ему дали жёлтую карточку

10 июня 2021 08:18
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Новости Польши. В Польше парашютист получил желтую карточку от футбольного судьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше парашютист приземлился на футбольное поле во время матча. За это ему дали жёлтую карточку-1

Дело в том, что тот приземлился в центр стадиона во время матча. Игру между командами третьего дивизиона пришлось ненадолго прервать, пока мужчина собрал свой парашют и покинул поле.

В Польше парашютист приземлился на футбольное поле во время матча. За это ему дали жёлтую карточку-4

Судья, увидев забавную ситуацию, дал желтую карточку нарушителю футбольного спокойствия с воздуха.

# Футбол # Фотофакт

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