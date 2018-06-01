Roland Garros. Максим Мирный и Елена Остапенко не смоли преодолеть стартовый барьер смешанного разряда

Новости Беларуси. Неудача постигла белорусов в смешанном разряде. Максим Мирный и Елена Остапенко из Латвии проиграли в первом раунде микста словенско-голландскому тандему Андреа Клепач – Жан-Жюльен Ройер – 1:6, 1:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, из всех белорусских теннисистов на кортах «Ролан Гаррос» осталась только Александра Саснович, которая продолжит играть в парном разряде вместе с китаянкой Дуань Инъин. Сегодня они встретятся с австралийско-украинским тандемом Анастасия Родионова / Надежда Киченок.