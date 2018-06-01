«Я очень счастлива и горда»: белорусская бегунья обновила национальный рекорд

Новости Беларуси. 31 мая в австрийском городе Санкт-Пёльтен на международных соревнованиях Liese Prokop Memorial белорусская барьеристка Алина Талай обновила рекорд Беларуси.

По сведениям БФЛА, в личном забеге Талай преодолела стометровку за 12,61 секунд, что стало новым национальным рекордом.

В финальном забеге спортсменка сразу вырвалась в лидеры и побила свой же рекорд. Девушка финишировала с результатом – 12,41, ещё раз обновив национальный рекорд. Второй финишную черту пересекла немка Синди Роледер, которая отстала от белоруски на 0,48 секунд.

«Только что узнала, что европейки не бегали настолько быстро с 1992 года! Должна признать, что я очень счастлива и горда этим результатом, особенно после моего решения тренироваться самостоятельно. Но теперь я знаю, что я на правильном пути и надеюсь, что смогу ещё лучше. Большое спасибо всем моим друзьям и близким мне людям, которые поддерживали меня последние месяцы», – написала Алина на странице в Instagram.

Предыдущий национальный рекорд также установила Талай. 5 июня 2016 года в Регенсбурге девушка пробежала дистанцию за 12,63.

Весной 2018 года Алина Талай первой пришла к финишу на соревнованиях Great Manchester CityGames-2018.