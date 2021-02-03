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Отбор на женский ЧЕ-2021 по баскетболу. Беларусь проиграла Польше

03 февраля 2021 19:56
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение в отборе на чемпионат Европы-2021. Наши девушки уступили команде Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Отбор на женский ЧЕ-2021 по баскетболу. Беларусь проиграла Польше-1

Матч игрался на нейтральной площадке в Риге. Первая половина проходила под диктовку западных соседок, к перерыву они вели восемь очков. В третьей четверти белоруски сократили разрыв и, казалось бы, вернулись в игру, но финальный отрезок лучше удался соперницам. В итоге поражение – 56:68.

Настоящим бичом для наших девушек стали броски из-за дуги – белоруски реализовали лишь один трехочковый из 20.

Отбор на женский ЧЕ-2021 по баскетболу. Беларусь проиграла Польше-4

Отбор на Евробаскет начался еще в ноябре 2019 года, тогда наша команда обыграла сборную Великобритании. Именно с этим соперником подопечные Трофимовой сразятся 4 февраля. Начало в 14.30.  

# Баскетбол # Наталия Трофимова # Фотофакт

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