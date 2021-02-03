Отбор на женский ЧЕ-2021 по баскетболу. Беларусь проиграла Польше

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение в отборе на чемпионат Европы-2021. Наши девушки уступили команде Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч игрался на нейтральной площадке в Риге. Первая половина проходила под диктовку западных соседок, к перерыву они вели восемь очков. В третьей четверти белоруски сократили разрыв и, казалось бы, вернулись в игру, но финальный отрезок лучше удался соперницам. В итоге поражение – 56:68.

Настоящим бичом для наших девушек стали броски из-за дуги – белоруски реализовали лишь один трехочковый из 20.