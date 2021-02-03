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Беларусь проиграла Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2022 по мини-футболу

03 февраля 2021 20:11
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Новости Беларуси. Отбор на чемпионат Европы продолжила сборная страны по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 февраля наши парни в гостях проиграли команде Венгрии.

Беларусь проиграла Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2022 по мини-футболу-1

Проблемы у белорусов начались уже в дебюте поединка – хозяева открыли счет уже на пятой минуте. Весь первый тайм прошел в попытках гостей отыграться, но венгры оставили свои ворота неприкосновенными.

Сравнять цифры удалось только в начале второй половины – отличился Силивончик. Однако ничейным счет оставался недолго – спустя пять минут мадьяры убежали в контратаку и снова вышли вперед. У наших оставалось еще полтайма, чтобы снова восстановить равновесие, но хозяева выстояли – 1:2, белорусы терпят первое поражение в квалификации.

Беларусь проиграла Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2022 по мини-футболу-4

Теперь в нашей отборочной группе по три очка имеют сегодняшние соперники, а также команда Казахстана.

# Футбол # Сергей Силивончик # Фотофакт

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