Беларусь проиграла Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2022 по мини-футболу

Новости Беларуси. Отбор на чемпионат Европы продолжила сборная страны по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 февраля наши парни в гостях проиграли команде Венгрии.

Проблемы у белорусов начались уже в дебюте поединка – хозяева открыли счет уже на пятой минуте. Весь первый тайм прошел в попытках гостей отыграться, но венгры оставили свои ворота неприкосновенными.

Сравнять цифры удалось только в начале второй половины – отличился Силивончик. Однако ничейным счет оставался недолго – спустя пять минут мадьяры убежали в контратаку и снова вышли вперед. У наших оставалось еще полтайма, чтобы снова восстановить равновесие, но хозяева выстояли – 1:2, белорусы терпят первое поражение в квалификации.