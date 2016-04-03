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Навка и Хоркина показали форму сборной России на ОИ-2016

03 апреля 2016 16:45
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Новости России. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Светлана Хоркина представили форму сборной России на Олимпийских играх-2016. Снимок с фотосессии Навка опубликовала на своей странице в Instagram.


Источник: instagram.com/tatiana_navka/?hl=ru

Как сообщают российские издания, коллекция разработана официальным экипировщиком сборной Bosco Sport и носит название «Русский авангард». Напомним, Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 августа.

Олимпиада еще не началась, а рекорды уже побиты: по количеству медалей и ожидаемому числу стран-участниц. За 306 комплектов олимпийских медалей поборются сборные более 200 государств. Здесь подробнее.

# Фотофакт # Татьяна Навка # Олимпиада 2016

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