Новости Беларуси. Билеты на соревнования летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро поступили в продажу в Беларуси. На главных летних стартах четырехлетия ждут медалей от наших гребцов атлетов и, конечно же, от команды по художественной гимнастике. Белорусские грации уже готовят олимпийскую программу выступлений и собираются представить ее на следующей неделе.

Мелитина Станюта, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Через неделю будет только самое начало – это Гран-при в Москве. Потом сразу этап Кубка мира в Финляндии, и пошло-поехало. Не знаю, сколько у нас (13, 12) стартов. Я уже запуталась их считать.

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Наша задача подготовить хорошую программу, пройти весь календарный план, психологически подготовиться к трудным условиям в Рио-де-Жанейро. С нами будут психологи, да мы и сами много полетали, много чего знаем. Я надеюсь, что у нас все получится.

Кстати, Олимпиада еще не началась, а рекорды уже побиты: по количеству медалей и ожидаемому числу стран-участниц. За 306 комплектов олимпийских медалей поборются сборные более 200 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.