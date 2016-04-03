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Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини

03 апреля 2016 16:21
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Новости Италии. На 85 году жизни скончался легендарный футболист, бывший игрок Милана и сборной Италии Чезаре Мальдини.

Чезаре Мальдини дебютировал в составе «Триестины» и после одного полноценного сезона перешёл в «Милан» − клуб почти всей его карьеры игрока. За 13 сезонов в красно-чёрной майке четырежды выиграл чемпионат Италии (1954/55, 1956/57, 1958/59, 1961/62) и первый для итальянской команды кубок чемпионов (1962/63).

Чезаре Мальдини провёл за «Милан» 412 матчей. Это 10-й результат в табеле рекордов клуба. Первая строчка принадлежит сыну Чезаре Паоло – у него игр за миланцев больше в два с лишним раза – 902. В составе национальной сборной защитник провёл 14 игр и поучаствовал в Чемпионате мира 1962 года и Евро 1964.

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини-1

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини-3

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини-5

Завершив карьеру тремя сезонами в «Торино», Чезаре Мальдини взял паузу и несколько лет посвятил семье. Как раз в то время, в 1968 году, у него родился первый сын. До этого было три девочки. Уже позже у Паоло появилось два брата, однако продолжателем футбольной династии выпало стать именно старшему, которому передался не только талант, но и характер отца. Да и времени с Паоло Чезаре проводил много. Он даже был его тренером, причём и в клубе, и в сборной.

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини-8

В 1971 году он начинает свою тренерскую карьеру ассистентом в родном для него «Милане». После этого Мальдини тренировал «Фоджу», «Тернару», «Парму», сборную Паравгвая, взрослую и юниорскую сборные Италии. Последнюю он трижды привёл к званию чемпиона Европы. За это время через его руки прошёл почти весь чемпионский состав «скуадра адзурра» 2006 года – от Буффона до Тотти. 

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини-11

После завершения карьеры в 2002 году продолжил работать с юношами – уже в качестве скаута «Милана». И лично видел, как впервые примерили майку детской команды россонери внуки – Кристиан и Даниэль. Последний ещё совсем ребёнок, а вот Кристиану уже 19, и он играет за Примаверу «Милана». Увы, его дебют в основном составе великий дед уже не увидит. Но он был бы счастлив, если бы Кристиан или Даниэль стали достойными носителями номера «3», навечно закреплённого за династией Мальдини.

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини-14

Автор: Никита Авраменко

# Фотофакт # Милан # Чезаре Мальдини # Паоло Мальдини # Буффон # Тотти # Мальдини

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