Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини

Новости Италии. На 85 году жизни скончался легендарный футболист, бывший игрок Милана и сборной Италии Чезаре Мальдини. Чезаре Мальдини дебютировал в составе «Триестины» и после одного полноценного сезона перешёл в «Милан» − клуб почти всей его карьеры игрока. За 13 сезонов в красно-чёрной майке четырежды выиграл чемпионат Италии (1954/55, 1956/57, 1958/59, 1961/62) и первый для итальянской команды кубок чемпионов (1962/63). Чезаре Мальдини провёл за «Милан» 412 матчей. Это 10-й результат в табеле рекордов клуба. Первая строчка принадлежит сыну Чезаре Паоло – у него игр за миланцев больше в два с лишним раза – 902. В составе национальной сборной защитник провёл 14 игр и поучаствовал в Чемпионате мира 1962 года и Евро 1964.

Завершив карьеру тремя сезонами в «Торино», Чезаре Мальдини взял паузу и несколько лет посвятил семье. Как раз в то время, в 1968 году, у него родился первый сын. До этого было три девочки. Уже позже у Паоло появилось два брата, однако продолжателем футбольной династии выпало стать именно старшему, которому передался не только талант, но и характер отца. Да и времени с Паоло Чезаре проводил много. Он даже был его тренером, причём и в клубе, и в сборной.

В 1971 году он начинает свою тренерскую карьеру ассистентом в родном для него «Милане». После этого Мальдини тренировал «Фоджу», «Тернару», «Парму», сборную Паравгвая, взрослую и юниорскую сборные Италии. Последнюю он трижды привёл к званию чемпиона Европы. За это время через его руки прошёл почти весь чемпионский состав «скуадра адзурра» 2006 года – от Буффона до Тотти.

После завершения карьеры в 2002 году продолжил работать с юношами – уже в качестве скаута «Милана». И лично видел, как впервые примерили майку детской команды россонери внуки – Кристиан и Даниэль. Последний ещё совсем ребёнок, а вот Кристиану уже 19, и он играет за Примаверу «Милана». Увы, его дебют в основном составе великий дед уже не увидит. Но он был бы счастлив, если бы Кристиан или Даниэль стали достойными носителями номера «3», навечно закреплённого за династией Мальдини.