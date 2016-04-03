«Мордовия» – «Крылья Советов» и ещё 5 футбольных матчей, отменённых из-за непогоды

3 апреля в Саранске должен был состояться матч российской Премьер-Лиги между местной «Мордовией» и самарскими «Крыльями Советов», но из-за обрушившегося на город снегопада его отменили. Мы вспоминаем все случаи отмены матчей из-за непогоды за последние полгода. 1. 27 марта в Сочи отменили товарищескую встречу между «Уралом» и «Сызранью-2003». «Причиной отмены игры стали сильные дожди, которые идут на черноморском побережье уже третий день подряд. Из-за обильных осадков поле, на котором предстояло провести игру, пришло в негодность. Команды решили не рисковать здоровьем своих игроков и вынуждены были отказаться от контрольного матча», − говорилось в официальном обращении пресс-службы екатеринбургского клуба. В итоге тренерский штаб команды вместо запланированной встречи решил провести тренировку.

2. 19 марта не состоялась игра казахстанской Премьер-Лиги «Атырау» – «Тобол». В это время на западную часть казахстанской республики обрушились сильнейшие снегопады. Было закрыто большинство аэропортов страны, в том числе аэропорт города Костанай, в котором базируется команда гостей. «Тобол» предпринял 3 попытки вылететь на матч, но безрезультатно. После этого на сайте Лиги появилась информация о переносе матча: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью прибытия костанайского клуба в Атырау Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча II тура Премьер-лиги «Атырау» – «Тобол» на более поздний срок. Точная дата проведения данного матча будет определена позднее».

3. 28 февраля отменили матч 28 тура французской Лиги 1 «Газелек Аяччо» – «Марсель». В течение двух дней до игры на Корсике шли обильные осадки, и работники стадиона оказались неготовыми исправить ненадлежащее состояние газона. Решение о переносе было принято в день матча в присутствии делегатов лиги, судей и руководителей обоих клубов.

4. Сразу два матча 18 и 19 туров турецкой Суперлиги были отменены из-за снегопадов, которые надолго пришли в Турцию. Первой перенесённой встречей стала игра «Бешикташ» – «Мерсин Идманюрду». Второй − «Трабзонспор» − «Бешикташ». В первом случае решение принималось непосредственно на поле, а второе за день до противостояния: работники трабзонского стадиона «Хусейн Авни Акер» не успели бы убрать 25 сантиметровый слой снега, который лежал на футбольном покрытии.