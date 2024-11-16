Белорусские команды заняли весь пьедестал на международном турнире по баскетболу «Обнинск Open»

На международном турнире по баскетболу 3 х 3 «Обнинск Оупен» весь пьедестал заняли белорусские команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну на 2 этапе представляли три дружины – флагманская сборная «Минск», молодежная команда Минска и солигорский «Шахтер». Всего в соревнованиях принимали участие 9 коллективов из России и Беларуси. В финале сошлись две отечественные дружины – команда «Минска» была сильней «Шахтера» со счетом 21:17. Бронзовым призером стала молодежная сборная Минска. Следующий тур состоится 14 и 15 декабря.