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«Городея» заключила спонсорский договор с сахарным комбинатом и стала погашать задолженности

25 июня 2020 09:26
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Новости Беларуси. Постепенно улучшается финансовая ситуация в футбольном клубе «Городея», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Городея» заключила спонсорский договор с сахарным комбинатом и стала погашать задолженности-1

Команда заключила договор на оказание спонсорской помощи с Городейским сахарным комбинатом. В руководстве дружины сообщают, что с футболистами и персоналом команды погасили задолженности по зарплате за март-апрель.

В следующем туре подопечные Олега Радушко сыграют на своём поле против «Ислочи».

# Футбол Беларуси # Олег Радушко # Фотофакт

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