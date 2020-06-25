«Городея» заключила спонсорский договор с сахарным комбинатом и стала погашать задолженности

Новости Беларуси. Постепенно улучшается финансовая ситуация в футбольном клубе «Городея», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда заключила договор на оказание спонсорской помощи с Городейским сахарным комбинатом. В руководстве дружины сообщают, что с футболистами и персоналом команды погасили задолженности по зарплате за март-апрель.

В следующем туре подопечные Олега Радушко сыграют на своём поле против «Ислочи».