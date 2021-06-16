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Футбол. Белорусские клубы узнали соперников в Лиге конференций

16 июня 2021 14:48
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Новости Беларуси. В Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Своих соперников узнали и белорусские клубы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Белорусские клубы узнали соперников в Лиге конференций-1

Брестское «Динамо» встретится с чешской «Викторией», «Торпедо-БелАЗ» будет противостоять «Копенгагену». А вот соперником БАТЭ станет победитель пары «Динамо-Батуми» – «Тре Пенне».

Матчи второго круга квалификации турнира состоятся 22 и 29 июля.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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