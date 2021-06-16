Футбол. Белорусские клубы узнали соперников в Лиге конференций

Новости Беларуси. В Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Своих соперников узнали и белорусские клубы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Своих соперников узнали и белорусские клубы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Брестское «Динамо» встретится с чешской «Викторией», «Торпедо-БелАЗ» будет противостоять «Копенгагену». А вот соперником БАТЭ станет победитель пары «Динамо-Батуми» – «Тре Пенне».
Матчи второго круга квалификации турнира состоятся 22 и 29 июля.