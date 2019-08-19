«Городея» победила минское «Динамо» в матче ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Накануне был сыгран один матч 18-го тура Беларусбанк – чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Городея» на своем поле принимала минское «Динамо». Хозяева дважды отличились на исходе первого тайма, создав солидный задел – точные удары на счету Сергея Пушнякова и Дмитрия Байдука.

А когда на 56-й минуте Эдгарас Жарскис довел счет до крупного, все стало совсем грустно для «бело-голубых». Правда, минчане все же провели гол престижа. Его автор – Дмитрий Ятченко. 3:1 – победа «Городеи», которая сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. Минское «Динамо» – пятое.