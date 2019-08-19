Лепарская об этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске: Проводить соревнования здесь очень ответственно

Новости Беларуси. Серебро и бронза! Белорусские грации блестяще проявили себя на этапе Кубка мира в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменок из 32 стран. Белорусская команда групповичек в составе Арины Цицилиной, Анастасии Рыбаковой, Карины Ермоленко, Анны Швайбы, Анны Гайдукевич и Арины Сущинской во второй день соревнований завоевала бронзу в многоборье.

Накануне и также в команде наши спортсменки стали серебряными призерами в упражнениях с обручами и булавами. В индивидуальных упражнениях страну представляли Екатерина Галкина и Анастасия Салос. К сожалению, не все у них получилось в многоборье. Белоруски заняли 7 и 8 места соответственно.