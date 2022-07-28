«Настроены на хорошую работу». Иван Тихон о подготовке белорусских легкоатлетов к чемпионату республики

Международный спортивный календарь радует болельщиков обилием стартов высокого класса. Однако острота конкуренции на них не такая, как раньше. Причина в том, что сборные Беларуси и России отстранены от планетарных состязаний. Международные федерации необоснованно считают, что мы лишние на этих праздниках спортивной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошлой неделе в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Белорусы на старт не попали, вместо этого чуть раньше они выступили на национальном кубке. Особое внимание заслуживает Татьяна Холодович. В Бресте наша копьеметательница показала 66 метров 19 сантиметров, что стало лучшим результатом сезона в мире на тот момент. Да, позднее цифры были улучшены. Но даже с такими показателями Холодович стала бы вице-чемпионкой. Причем с запасом. На данный момент в мире только одной спортсменке удалась преодолеть отметку в 66 метров. Ей стала австралийка Барбер Келси-Ли, она и одержала победу.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Можно подвести итоги, что команда наша находится в хорошем состоянии, потому что те результаты, которые демонстрировали, если сравнить их с результатами чемпионата мира, можно видеть, что наших 10 атлетов могли бы быть в финале чемпионата мира и иметь две призовые награды. Серебро у Татьяны Холодович, и Максим Недосеков тоже не продемонстрировал свои лучшие качества в этом плане. Состояние и эмоциональное, и физическое в нашей команде оптимальное, все ребята настроены на хорошую работу, участвуют во всех стартах, которые проходят, демонстрируют рост результатов к главному старту, а главным стартом у нас будет чемпионат республики.