«Наша сборная забрала 20 медалей». Подводим итоги ЧЕ по муай-тай вместе с Виталием Тишуровым

Новости Беларуси. Одним из самых заметных турниров этой недели был чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Кристина Момот, СТВ:

С 5 по 10 ноября включительно в минском Дворце спорта звучала музыка вонг муай, наносились удары и отсчитывались нокдауны. В общем, жизнь бурлила в привычном соревновательном русле.

Виталий Гурков, СТВ:

Мы даже не боролись, а буквально дрались за медали континентального форума. Обсудить итоги турнира предлагаю с главным тренером сборной Беларуси Виталием Тишуровым. Кристина Момот:

Николай Сведомский, Даниил Ермоленко, Максим Петкевич, Андрей Кулебин и Дмитрий Валент – это чемпионы Европы. Знаю, что в трех титульных боях нам не отдали победу. И у нас второе общекомандное место. Как вы оцениваете такой результат? «5 золотых медалей, 8 серебряных и 7 бронзовых. В итоге наша сборная забрала 20 медалей»

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по муай-тай и кикбоксингу:

Уточню: 5 золотых медалей, 8 серебряных и 7 бронзовых. В итоге наша сборная забрала 20 медалей. Великолепные бои на протяжении всего турнира провели. Не всем удалось добыть победу. Где-то моменты у нас были с судейством, где-то досрочно заканчивались поединки. Многие ребята с травмами готовились на сборах. Виталий Гурков:

В одном из финальных поединков все заметили, что команда подала официальный протест, апелляцию. Я имею в виду поединок с участием Дмитрия Варца. Удалось ли посражаться за нашего чемпиона? О поединке с участием Дмитрия Варца: «Мы проанализировали, что не по правилам рефери назначил этот минус балл»

Виталий Тишуров:

Пикантная ситуация у нас случилась. Дима Варец выигрывает поединок по картинке боя. Ошибка рефери привела к такой ситуации. Рассказываю. Дима получает в первом раунде замечание за подсечку. Во втором раунде, сразу же после этого нарушения судья дает ему минус балл. По правилам минус балл дается после двух устных замечаний и на третий раз уже дается минус балл. Выигранный раунд, но из-за этого замечания, из-за этого минус балла получается в обратную сторону результат. Мы проанализировали, что не по правилам рефери назначил этот минус балл. Еще особенность есть, что в финальный день нельзя подавать протест. Здорово, что федерация зацепилась за эту тонкость, обсудили это, убедили технического делегата международной федерации: «Посмотрите, опросите боковых судей, посмотрите видео». Ошибка рефери привела к такому результату. Посмотрели, протест приняли, но Международная федерация тоже не лыком шита. Пять независимых судей смотрели поединок. Они не пошли судить картинку боя. Они сказали, что если бы любой из нас был рефери в ринге, мы бы тоже дали за использование этой подсечки минус балл.

Виталий Гурков:

Сейчас в Европе стремительными темпами развивается муай-тай. Обратите внимание на команду Франции. Эта сборная стала сильнее буквально за последние два года. Они притягивают в свою национальную команду сильнейших профессионалов, которых очень сильно раскручивают у себя на телевидении. За ними везде ездит съемочная группа, делает классную историю, готовят своих чемпионов. 2024 год. Париж. Олимпийские игры. Не кажется ли вам, что муай-тай будет представлен там в олимпийской программе? И не потеряем ли мы до этого времени свой золотой резерв? Не уступим ли мы свои позиции? «Одно из направлений, которое принесло успех – профессиональные промоушены»