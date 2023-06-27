«Наша молодёжь конкурентоспособна». Этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко стартовал четвертый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В борьбу за медали вступили лучшие спортсмены страны и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из результатов первого соревновательного дня отметим выступление Надежды Леоновец. В упражнении с малокалиберным пистолетом девушка не знала равных. Хотя в финальной стадии конкуренция была на высоком уровне. Любой выстрел мог изменить итоговое положение девушек на пьедестале.

Надежда Леоновец, победительница четвертого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Девочка рядом со мной стояла, попадала практически то же самое, поэтому, да, было такое напряженное ощущение, что одну серию стоит только пострелять не очень – и все, сразу до свидания. В целом очень хорошо отработали судьи, установки хорошие, все замечательно сложилось в итоге. Будет еще пневматический пистолет (женский) и микс. Как всегда, на победу настраиваюсь, а там – как получится.

Иван Нестерович, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Сделали определенные выводы. Финал нового формата, и здесь подбираем еще различные методики: и тактические, и психологические. Работать есть над чем, хоть и результат неплохой. Нам мой взгляд, наша молодежь конкурентоспособна на мировой арене. Что на данный момент показали наши девочки, которые будут участницами II Игр СНГ, они в квалификации заняли первое, второе и третье места.