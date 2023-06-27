«Молодые таланты участвуют». В Минске продолжается республиканский турнир по шашкам на стоклеточной доске

Новости Беларуси. В Минске продолжается республиканский турнир по шашкам на стоклеточной доске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В борьбу за медали вступили как молодежь и любители, так и топовые спортсмены, в том числе и международные гроссмейстеры. 27 июня проходит второй тур.

Андрей Валюк, международный гроссмейстер (Беларусь):

Я первый раз принял участие в этом турнире, когда мне было 16 лет. С годами сохранилась атмосфера дружбы, общения, турнира, который делает Беларусь визитной карточкой шашечной державы. На протяжении долгих лет многие молодые таланты участвуют, тренируются, стажируются. Мы готовимся таким образом к будущим международным стартам. Приятно видеть, что и в этом турнире очень много молодежи. Вместе с ними будут играть и ветераны, которые, я надеюсь, научат нашу молодежь чему-то хорошему и передадут свой опыт. Для меня этот турнир носит более тренировочный характер: пообщаться с друзьями, провести хороший турнир, набраться какого-то опыта и передать его молодежи.