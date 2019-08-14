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Виктор Бекша о подготовке к ЧЕ: «Хотим показать хорошую игру»

14 августа 2019 21:02
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Новости Беларуси. Результаты мужской сборной по волейболу на мировой арене приковывают внимание болельщиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После небольшого отдыха, подопечные Виктора Бекши принялись усердно готовиться к финальной стадии чемпионата Европы. На сбор были вызваны 16 игроков.

Виктор Бекша о подготовке к ЧЕ: «Хотим показать хорошую игру» -1

Первой проверкой после перерыва станет товарищеский турнир в Запорожье. В субботу наши спортсмены сыграют со сборной Индии, а в воскресенье встретятся с хозяевами – командой Украины.

Виктор Бекша о подготовке к ЧЕ: «Хотим показать хорошую игру» -4

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:
В первую очередь проверить. Конечно, хотим показать хорошую игру, дать всем ребятам поиграть, чтобы все ребята почувствовали, вернулись в игровой тонус. Ступенька за ступенькой мы набирали оптимальные формы. Были в лучшей форме на финале чемпионата Европы.

Виктор Бекша о подготовке к ЧЕ: «Хотим показать хорошую игру» -7

Не за горами и сам чемпионат Европы. Уже 12 сентября белорусы сыграют со словенцами. Также с нами в группе победители Лиги наций – россияне, сборные Финляндии, Турции и Северной Македонии.

Виктор Бекша:
Собираем информацию, готовимся как минимум к первым двум матчам: со Словенией и Россией. Какие-то матчи добавятся по ходу чемпионата Европы, у нас будет больше информации об остальных соперниках. Разбираем, собираем информацию, готовимся.

В плей-офф турнира проходят только четыре команды из группы.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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