Прямой эфир

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»

25 июля 2019 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» 25 июля провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Провел удачно – уверенная победа над датским «Эсбьергом» – 2:0.

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»-1

Открыли счет «желто-черные» уже в дебюте матча, на 5 минуте отличился Элиз Бакай, эффектно исполнив штрафной удар. Во второй половине игры развил успех хозяев центральный защитник – Павел Рыбак. Отметим, ассистировал ему все тот же Бакай.

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»-4

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»-6

Дальше главным игроком на поле был голкипер «Шахтера» Андрей Климович, он совершил несколько сложных сейвов и принес команде сухую победу. Перед ответным матчем в Дании горняки могут чувствовать себя уверенно.

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»-9

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Хорошие все команды, очень. Видно, что европейский уровень, растет во всем, нам надо догонять.

Тяжелое поле тут: с газоном проблемы. Лучше, когда оно такое, чтоб играть в контроль мяча.

# Футбол Беларуси # Сергей Матвейчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте
25 июля 2019 19:52

Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте

Белоруска Татьяна Дроздовская получила лицензию выступление на Олимпиаде в Токио
25 июля 2019 15:10

Белоруска Татьяна Дроздовская получила лицензию выступление на Олимпиаде в Токио

Российская волейболистка Ольга Богданова будет играть за «Минчанку»
25 июля 2019 15:08

Российская волейболистка Ольга Богданова будет играть за «Минчанку»