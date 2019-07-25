«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» 25 июля провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Провел удачно – уверенная победа над датским «Эсбьергом» – 2:0.

Открыли счет «желто-черные» уже в дебюте матча, на 5 минуте отличился Элиз Бакай, эффектно исполнив штрафной удар. Во второй половине игры развил успех хозяев центральный защитник – Павел Рыбак. Отметим, ассистировал ему все тот же Бакай.

Дальше главным игроком на поле был голкипер «Шахтера» Андрей Климович, он совершил несколько сложных сейвов и принес команде сухую победу. Перед ответным матчем в Дании горняки могут чувствовать себя уверенно.

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:

Хорошие все команды, очень. Видно, что европейский уровень, растет во всем, нам надо догонять.

Тяжелое поле тут: с газоном проблемы. Лучше, когда оно такое, чтоб играть в контроль мяча.