Новости Беларуси. В этом сезоне у хоккейного минского «Динамо» последнее место в Западной конференции, антирекорды и, как следствие, шквал критики, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Виталий Гурков, СТВ:

Я прекрасно помню один из матчей «зубров». В конце октября наши парни играли с «Салаватом Юлаевым». Как раз был в тот день на «Минск-Арене», и по игре динамовцы выглядели очень даже неплохо. Но хоккейным экспертом меня назвать сложно, поэтому лучше задать все вопросы нашему гостю, который в этом году дебютировал в КХЛ. Андрей Павленко в студии «Недели спорта». Кристина Момот, СТВ:

Андрей, в первую очередь что не пошло в этом сезоне?

Андрей Павленко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Оправдываться никто не станет. Это был действительно неудачный сезон для «зубров». Старались привнести наш белорусский стиль в КХЛ. Играли в свою игру. Да, было очень много неудач. Это можно связать с тем, что был довольно молодой состав, очень много молодых игроков, которые только в этом сезоне дебютировали, как я, в этой лиге, набирались опыта. На самом деле можно сказать, что к концу сезона молодые игроки смотрелись более уверенно, начали набирать очки. Думаю, следующий сезон будет лучше в этом плане. Не думаю, что где-то еще в КХЛ молодежи дают столько времени, как нам здесь Виталий Гурков, СТВ:

Не раз говорили и тренеры, и функционеры, что цель «Динамо» в этом сезоне – развивать молодежь. Как это проявилось на тебе? Чувствовал доверие тренерского штаба? Андрей Павленко:

В первую очередь это все начинается и проявляется на тренировках. Молодым игрокам отдельно уделяется больше времени, даются дополнительные упражнения для развития хоккейного мастерства. Не думаю, что где-то еще в КХЛ молодежи дают столько времени, как нам здесь. Это отличный способ развиваться не только как хоккеисту, но и расти в карьерном плане.

Виталий Гурков:

Ты чувствуешь, что растешь? Андрей Павленко:

Да. На самом деле лично для меня сезон был сложный, потому что были неудачи в плане травм, пропустил много игрового времени. Но за тот айс-тайм, который был, чувствую, что вырос в плане мастерства. Конечно, еще есть куда расти, но я благодарен за этот шанс, что вырос в плане мастерства. Михаил Грабовский не потерял задор быть игроком. Сам сыграет с нами двустороночку – только ему предложи Виталий Гурков:

Наверное, самой интересной фигурой в тренерском штабе был Михаил Грабовский. Все мы знаем его как яркого игрока. А какой он как тренер? Андрей Павленко:

Я его могу оценивать как очень хорошего тренера именно на тренировках, потому что Михаил Грабовский в нашей команде отвечает за нападение. Собственно, как он был в игровой карьере. Для меня как для форварда он может показать очень хорошие приемы, финты и еще что-то, что может помочь не только в сезоне, но и в будущей карьере. С каждой тренировкой наше мастерство в нападении растет. И, как я сказал, к концу сезона мы заметно выросли.

Виталий Гурков:

Чувствуется, что Михаил Грабовский карьеру закончил недавно? Андрей Павленко:

Это очень заметно. Если бы кто-то присутствовал на тренировках, заметил, что Михаил не потерял этот задор быть игроком. Дай ему возможность, он сам покажет, как делать упражнение, сам сыграет с нами двустороночку – только ему предложи. Виден задор, огонь, что он готов играть. Когда проигрыши переходят в затяжную серию, очень сложно выбраться из этой психологической ямы Кристина Момот:

Сезон выдался непростым. Какая атмосфера царила в раздевалке? Андрей Павленко:

Было очень сложно психологически. Спорт вообще такая вещь: когда проигрыши переходят в затяжную серию, очень сложно выбраться из этой психологической ямы, пересилить себя. Но, несмотря на то что все расстраивались из-за поражений, все равно находили силы выходить на лед и сражаться, показывать все, что умеем. Это было сложно, но мы держались молодцами.

Кристина Момот:

Наверное, более опытные игроки больше поддерживали молодых. Андрей Павленко:

Да, было видно, что в команде есть такие опытные игроки. Поддерживают, наставляют нас, молодых, на правильный путь, как стоит лучше делать конкретно в игре и как стоит себя вести в сложных ситуациях. Кристина Момот:

Кто стал примером для тебя? Андрей Павленко:

Конкретно для себя могу выделить Александра Китарова. Лично мне этот человек очень много подсказывал. Много играл с ним в одном звене. Другим игрокам довольно часто подсказывали Андрей Павлович, Дмитрий Знахаренко. Кристина Момот:

Тяжело было освоиться в новой лиге? К чему пришлось привыкать? Андрей Павленко:

КХЛ – одна из сильнейших лиг мира. Здесь огромные скорости, силовой хоккей, мощные броски – практически все на максимальном уровне, поэтому в начале было сложно адаптироваться. Но с каждой игрой, тренировкой постепенно вошел в этот ритм. Не скажу, что полностью адаптировался, но потихоньку начинаю входить в эту лигу.

WHL помогло в плане силового хоккея. В КХЛ играют мужики, все большие, играют в тело, ну и скорости выше Виталий Гурков:

Прошлый сезон ты провел в WHL. Что это за лига и насколько чувствуется разница с КХЛ? Андрей Павленко:

Это Западная хоккейная лига конкретно в Канаде. Такой переход между профессиональным и юниорским хоккеем. Там играют парни с 16 до 21 года. Отличия? Сама лига очень престижного класса, туда стараются попасть все игроки мира. Лига была очень силовая, везде столкновения, никто вообще не прокатывается. Все стараются играть в тело под бортом или на площадке – неважно где. В то же время была очень быстрая игра, нужно было быстро принимать решения: куда отдать, как принять, бросить или нет. Два года отыграл в этой лиге, они мне очень помогли перейти на следующую ступеньку – в КХЛ. Очень помогло в плане силового хоккея, в КХЛ играют мужики, все большие, если можно так сказать, играют в тело, ну и скорости выше.

В Канаде если кого-то случайно толкнешь, извиняться будет тот человек, которого ты задел. Они очень добрые Виталий Гурков:

А есть какие-то принципиальные различия между белорусами и канадцами? Андрей Павленко:

Это совсем другой менталитет. Если там будешь идти по улице и кого-то случайно толкнешь, извиняться будет тот человек, которого ты задел. Мне никогда это не было понятно, тем не менее. Они очень добрые, никогда не откажут в помощи. Вторая сторона моего пребывания в WHL: никто особо не заботится о твоем развитии Виталий Гурков:

Говорят, там, за океаном, о развитии наших парней никто не заботится: или показываешь результат, или едешь домой. Действительно так? Андрей Павленко:

Вот это как раз вторая сторона моего пребывания в Канаде. Это на самом деле так, никто особо не заботится о твоем развитии. На тренировке почти все время посвящается той системе, которую хочет видеть тренер в играх. Там тебя учат конкретной системе. Чтобы улучшать какого-то игрока, времени практически не остается. Тем более, что в сезоне много игр, даже в сравнении с КХЛ. Времени на тренировку развития не остается.

Кристина Момот:

Не жалеешь, что вернулся назад, ведь были предложения из других клубов? Андрей Павленко:

Нет, не жалею, что вернулся домой. Ведь был шанс шагнуть в такую лигу, как КХЛ, в какой-то части это получилось. Надеюсь в следующем сезоне получится там остаться, закрепиться и играть дальше. Да и просто подумал, что хочу попробовать шагнуть на ступеньку выше, если получится. Я не расстроен, наоборот счастлив, что я здесь: здесь моя семья, друзья и все родное – я сам минчанин. Виталий Гурков:

Поддерживаешь отношения с кем-то из «Эдмонтона»? Андрей Павленко:

Конечно, тем более там сейчас играет Владимир Алистров. Мы с ним хорошие друзья. Виталий Гурков:

Следишь за его карьерой? Андрей Павленко:

Насколько знаю, у него сейчас 33 очка в активе – это довольно неплохо. В принципе, он молодец. Его команда вышла в плей-офф, причем одна из первых. Не знаю, как кто думает, но я считаю, что они главные кандидаты на звание чемпиона лиги.

В плане результата молодежный чемпионат мира мы провалили Кристина Момот:

Помимо сезона в КХЛ в этом году был молодежный чемпионат мира. Как его оценишь для себя? Андрей Павленко:

В плане результата чемпионат мы провалили. Третье место – не то, за чем мы шли, не то, за что мы боролись. Но мы проиграли, если так можно сказать, одну игру. Была игра с норвежцами, где мы неудачно выступили. Если бы мы донастроились на этого соперника, где-то реализовали свои моменты, не пропустили обидные шайбы, то сейчас была бы совсем другая ситуация. Сразу после травмы поговорили с доктором, тренерами. Сейчас нет смысла дотягивать и рисковать усугублять ситуацию Кристина Момот:

В конце января ты получил травму. Насколько серьезное повреждение и как скоро вернешься в строй? Андрей Павленко:

Сразу после этого повреждения поговорили с доктором, тренерами и пришли к выводу, что сейчас нет смысла дотягивать и рисковать усугублять ситуацию. Лучше приступить к радикальному, оперативному решению, чтобы правильно подойти к следующему сезону, планомерно восстановиться и просто быть готовым к следующему игровому году.