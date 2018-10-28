Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая пообщалась с одной из главных звезд ФК «Минск», нигерийской нападающей Эмуедж Огбйаигбевха, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Для простоты в команде ее все называют Эмуджи.
Говорили совсем не о футболе, скорее за жизнь, и получилось очень эмоционально.
Юлия Силипицкая, СТВ:
У вас очень сложная фамилия, она так и звучит или это английский вариант?
Эмуедж Огбйаигбевха, нападающая ФК «Минск»:
Да, это ещё адаптированный вариант на самом деле. Фамилия в оригинале звучит ещё сложнее, не уверена, что на русском её можно правильно произнести.
Юлия Силипицкая:
А что она обозначает?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Да нет, просто обычная фамилия.
О Нигерии: Это очень хорошая страна: тепло, красиво, солнечно
Юлия Силипицкая:
Ваша родина – Нигерия. Если представить, что я бы приехала к вам в гости и у меня берут интервью, какой первый вопрос задали?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Это было бы очень интересно! Наверное, я бы спросила, как вам Нигерия?
Юлия Силипицкая:
Честно, очень хочу там побывать. Говорят, это одно из самых густонаселённых государств.
Эмуедж Огбйаигбевха:
Да, это очень хорошая страна: тепло, красиво и солнечно.
Юлия Силипицкая:
За несколько тысяч километров, чего нигерийского вам не хватает больше всего?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Конечно, в первую очередь, скучаю по семье. А если говорить о чём-то национальном, то не хватает нигерийской кухни.
О любимой еде
Юлия Силипицкая:
Каких продуктов не хватает?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Любимое блюдо – эба.
Юлия Силипицкая:
Что это?
Эмуедж Огбйаигбевха:
О, так не расскажешь, нужно пробовать, но поверьте на слово, это очень вкусно. Когда играла в России, давала друзьям попробовать, всем очень нравилось.
Юлия Силипицкая:
Как относитесь к белорусской кухне?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Самое любимая еда из вашего меню – борщ.
О семье, традициях и футболе
Юлия Силипицкая:
А семья большая?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Всего нас пять человек: старший брат и сёстры, кстати, у меня есть сестра-близнец. Правда, все уже вышли замуж, и только я играю в футбол!
Юлия Силипицкая:
Почему не борьба или танцы?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Футбол я любила с детства, после школы всегда бежала играть. В общем, это была мечта детства, все мысли только об игре.
Юлия Силипицкая:
Тогда, наверное, есть и кумир.
Эмуедж Огбйаигбевха:
Есть, Дидье Дрогба. Ещё нравится Ромелу Лукаку.
Юлия Силипицкая:
Почти каждый, кто прожил в нашей стране хоть чуть-чуть, начинает чувствовать себя белорусом, есть ли это ощущение у вас?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Живу я здесь достаточно долго, поэтому да, в некотором роде считаю себя немного белоруской.
Юлия Силипицкая:
Говорили, что скучаете по семье. А чем в Нигерии занимаются родители, как зарабатывают на жизнь?
Эмуедж Огбйаигбевха:
И мама, и папа у меня учителя.
Юлия Силипицкая:
А на каком языке вы говорите, на английском?
Эмуедж Огбйаигбевха:
У нас есть и свой нигерийский язык – игбо, конечно, и английский в обиходе, но дома предпочитаем разговаривать всё-таки на родном языке.
Юлия Силипицкая:
Наверное, есть у вас и семейные традиции?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Не знаю, можно ли назвать это традицией, но, например, вместе отмечаем Новый год. Все родственники собираются за одним столом, мама готовит кушать. Могу сказать, что это мой самый любимый праздник.
Юлия Силипицкая:
Новый год не обходится без подарков, какой стал самым запоминающимся?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Тут больше я люблю радовать близких. Помню, подарила маме телефон, а ещё она у меня, как и любая женщина, любит одежду, поэтому всегда стараюсь ей что-нибудь привезти.
Об одежде: «Всегда просила маму купить мне штаны»
Юлия Силипицкая:
Но и вам же что-то дарят?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Мне? А зачем? У меня всё есть.
Юлия Силипицкая:
А в детстве?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Хм, ой как давно это было, так сразу и не вспомню. Мама тоже любила дарить что-то из вещей. Всегда просила её купить мне штаны, но она постоянно повторяла: «Ты же девочка, должна носить юбки и шубы».
Юлия Силипицкая:
Значит, юбки в гардеробе всё-таки были?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Но предпочитаю я всё-таки более спортивный стиль.
Юлия Силипицкая:
А из футбольной экипировки?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Нет. Разве что брат всегда поддерживал моё увлечение, дарил бутсы, футбольные мячи.
О Лиге чемпионов: «Хорошо бы и в следующем году туда попасть»
Юлия Силипицкая:
Скажите, а вот Лига чемпионов – это ваша мечта, или хочется чего-то большего?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Конечно, всегда мечтаешь о высоком, но объективно, Лига чемпионов – это очень здорово, хорошо бы и в следующем году туда попасть.
Юлия Силипицкая:
Привезёте папу с мамой?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Хотелось бы, только вот мама уже не сможет прийти ко мне на игру, её в прошлом месяце не стало… Всегда приглашала в Минск, но так и не сложилось.
Юлия Силипицкая:
А сёстры?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Они с удовольствием. Сейчас закончится сезон, и я займусь этим вопросом.
О дальнейших планах и жизни в Беларуси
Юлия Силипицкая:
По окончанию сезона спортсмены обычно решают ещё один вопрос, где играть дальше. Вам когда-нибудь предлагали попробовать свои силы в других странах?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Да, конечно. Совсем недавно было предложение из Франции, но я отказалась, на мой взгляд, это неправильно посреди сезона менять клубную прописку.
Юлия Силипицкая:
Просто признайтесь, вам нравится Беларусь.
Эмуедж Огбйаигбевха:
Есть и такое дело. Это очень хорошая страна, я более пяти лет играла в России, поэтому адаптироваться в Беларуси не составило никакого труда.
Юлия Силипицкая:
А подруг здесь уже нашли?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Их очень много осталось в России. Здесь пока формат работы: тренировка – дом, дом – тренировка, никаких клубов и дискотек в моём расписании нет, поэтому и из друзей – только девочки из команды.
О любимом человеке, свадебном вальсе и детях
Юлия Силипицкая:
А молодой человек?
Эмуедж Огбйаигбевха:
В Минске – нет, а вот дома, в Нигерии, есть любимый, и я ему по-настоящему верна.
Юлия Силипицкая:
Можете немного рассказать про него? Высокий?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Да нет, нормальный. Тоже, как и я, профессионально занимается футболом. Играет в Нигерии.
Юлия Силипицкая:
Как зовут?
Эмуедж Огбйаигбевха:
ВиктОр.
Юлия Силипицкая:
Ещё не сделал предложение?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Пока нет, только по завершении моей карьеры.
Юлия Силипицкая:
А замуж в платье пойдёте или в штанах?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Интересный вопрос, пока вы не спросили, не думала об этом. Но, думаю, что на своей свадьбе откажусь от мальчишечьего стиля, будут и платье, и фата, и маникюр, и макияж.
Юлия Силипицкая:
Как насчёт свадебного вальса?
Эмуедж Огбйаигбевха:
По крайней мере, попробую.
Юлия Силипицкая:
В целом, как выглядит ваш идеал мужчины?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Это человек, который всегда слышит свою девушку, помогает ей во всём, в любой сложной ситуации он должен быть рядом. Но, конечно, самое главное, это любовь.
Юлия Силипицкая:
А деньги?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Деньги то будут, всегда найдётся способ заработать. А вот искренность, на мой взгляд, это то, что должно быть в каждых отношениях.
Юлия Силипицкая:
Сколько детей хотите?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Двоих, мальчика и девочку. Мальчик будет футболистом, а девочка врачом.
О зарплатах
Юлия Силипицкая:
Но вернёмся к футболу, когда-нибудь вы оформляли хет-трик?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Хет-трик? Не так давно у меня получилось забить шесть мячей за игру.
Юлия Силипицкая:
С такой результативностью не могу не спросить, где бы вы хотели играть в идеале?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Честно говоря, в Швеции. Много наших нигерийских девчонок играет там, да и команды посильнее.
Юлия Силипицкая:
И зарплаты выше.
Эмуедж Огбйаигбевха:
В том числе. Но могу сказать, что мне вполне хватает и белорусской, даже определённую сумму получается отправить семье на родину.
О белорусах: «Народ очень добрый. Но ситуаций, когда хотели, к примеру, потрогать за волосы, хватало»
Юлия Силипицкая:
Хочу затронуть ещё одну тему. Внешне вы очень отличаешесь от коренных белорусов, никто не обижал из-за этого?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Нет. Я всё понимаю, люди бывают разные, но что касается белорусов, никогда конфликтов из-за расовой принадлежности не было. Вообще ваш народ очень добрый. Хотя, ситуаций, когда меня хотели, к примеру, потрогать за волосы, хватало.
Юлия Силипицкая:
Вы сказали, что белорусы очень добрые, а что в целом можете сказать о стране?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Это очень спокойная страна, чувствуешь себя здесь в безопасности. И, конечно же, очень красивая.
Юлия Силипицкая:
Хотели бы здесь постоянно жить?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Нет, ведь моя семья в другой стране, разве что перевести их сюда, тогда без проблем, осталась бы здесь.
Юлия Силипицкая:
И, наверное, хочется большой дом с семьёй, котами и собаками?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Коты – это вряд ли, не очень их люблю, а вот в собаках души не чаю. Когда придёт время закончить с футболом, первым делом заведу себе четвероногого друга.
О религии
Юлия Силипицкая:
Знаю, что в Нигерии все достаточно религиозные. Вы верите в Бога?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Да.
Юлия Силипицкая:
Мусульманство?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Нет, христианка, на самом деле, не могу без веры.
Юлия Силипицкая:
Что просите у Всевышнего?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Здоровья.
Юлия Силипицкая:
В наших храмах?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Нет, но каждое воскресенье захожу на сайт нашей нигерийской церкви, где всегда есть онлайн-трансляция богослужений.
Юлия Силипицкая:
Знаете ли какие-нибудь белорусские слова?
Эмуедж Огбйаигбевха:
Пока нет, но думаю, в скором времени парочку точно выучу.