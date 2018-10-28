Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая пообщалась с одной из главных звезд ФК «Минск», нигерийской нападающей Эмуедж Огбйаигбевха, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Для простоты в команде ее все называют Эмуджи. Говорили совсем не о футболе, скорее за жизнь, и получилось очень эмоционально. Юлия Силипицкая, СТВ:

У вас очень сложная фамилия, она так и звучит или это английский вариант?

Эмуедж Огбйаигбевха, нападающая ФК «Минск»:

Да, это ещё адаптированный вариант на самом деле. Фамилия в оригинале звучит ещё сложнее, не уверена, что на русском её можно правильно произнести. Юлия Силипицкая:

А что она обозначает? Эмуедж Огбйаигбевха:

Да нет, просто обычная фамилия. О Нигерии: Это очень хорошая страна: тепло, красиво, солнечно Юлия Силипицкая:

Ваша родина – Нигерия. Если представить, что я бы приехала к вам в гости и у меня берут интервью, какой первый вопрос задали? Эмуедж Огбйаигбевха:

Это было бы очень интересно! Наверное, я бы спросила, как вам Нигерия? Юлия Силипицкая:

Честно, очень хочу там побывать. Говорят, это одно из самых густонаселённых государств. Эмуедж Огбйаигбевха:

Да, это очень хорошая страна: тепло, красиво и солнечно. Юлия Силипицкая:

За несколько тысяч километров, чего нигерийского вам не хватает больше всего? Эмуедж Огбйаигбевха:

Конечно, в первую очередь, скучаю по семье. А если говорить о чём-то национальном, то не хватает нигерийской кухни. О любимой еде Юлия Силипицкая:

Каких продуктов не хватает? Эмуедж Огбйаигбевха:

Любимое блюдо – эба.



Юлия Силипицкая:

Что это? Эмуедж Огбйаигбевха:

О, так не расскажешь, нужно пробовать, но поверьте на слово, это очень вкусно. Когда играла в России, давала друзьям попробовать, всем очень нравилось. Юлия Силипицкая:

Как относитесь к белорусской кухне? Эмуедж Огбйаигбевха:

Самое любимая еда из вашего меню – борщ. О семье, традициях и футболе Юлия Силипицкая:

А семья большая?

Эмуедж Огбйаигбевха:

Всего нас пять человек: старший брат и сёстры, кстати, у меня есть сестра-близнец. Правда, все уже вышли замуж, и только я играю в футбол! Юлия Силипицкая:

Почему не борьба или танцы? Эмуедж Огбйаигбевха:

Футбол я любила с детства, после школы всегда бежала играть. В общем, это была мечта детства, все мысли только об игре. Юлия Силипицкая:

Тогда, наверное, есть и кумир.



Эмуедж Огбйаигбевха:

Есть, Дидье Дрогба. Ещё нравится Ромелу Лукаку.



Юлия Силипицкая:

Почти каждый, кто прожил в нашей стране хоть чуть-чуть, начинает чувствовать себя белорусом, есть ли это ощущение у вас? Эмуедж Огбйаигбевха:

Живу я здесь достаточно долго, поэтому да, в некотором роде считаю себя немного белоруской.



Юлия Силипицкая:

Говорили, что скучаете по семье. А чем в Нигерии занимаются родители, как зарабатывают на жизнь?



Эмуедж Огбйаигбевха:

И мама, и папа у меня учителя. Юлия Силипицкая:

А на каком языке вы говорите, на английском? Эмуедж Огбйаигбевха:

У нас есть и свой нигерийский язык – игбо, конечно, и английский в обиходе, но дома предпочитаем разговаривать всё-таки на родном языке.



Юлия Силипицкая:

Наверное, есть у вас и семейные традиции?





Эмуедж Огбйаигбевха:

Не знаю, можно ли назвать это традицией, но, например, вместе отмечаем Новый год. Все родственники собираются за одним столом, мама готовит кушать. Могу сказать, что это мой самый любимый праздник.



Юлия Силипицкая:

Новый год не обходится без подарков, какой стал самым запоминающимся?



Эмуедж Огбйаигбевха:

Тут больше я люблю радовать близких. Помню, подарила маме телефон, а ещё она у меня, как и любая женщина, любит одежду, поэтому всегда стараюсь ей что-нибудь привезти.

Об одежде: «Всегда просила маму купить мне штаны» Юлия Силипицкая:

Но и вам же что-то дарят?



Эмуедж Огбйаигбевха:

Мне? А зачем? У меня всё есть. Юлия Силипицкая:

А в детстве? Эмуедж Огбйаигбевха:

Хм, ой как давно это было, так сразу и не вспомню. Мама тоже любила дарить что-то из вещей. Всегда просила её купить мне штаны, но она постоянно повторяла: «Ты же девочка, должна носить юбки и шубы».



Юлия Силипицкая:

Значит, юбки в гардеробе всё-таки были?



Эмуедж Огбйаигбевха:

Но предпочитаю я всё-таки более спортивный стиль. Юлия Силипицкая:

А из футбольной экипировки? Эмуедж Огбйаигбевха:

Нет. Разве что брат всегда поддерживал моё увлечение, дарил бутсы, футбольные мячи. О Лиге чемпионов: «Хорошо бы и в следующем году туда попасть» Юлия Силипицкая:

Скажите, а вот Лига чемпионов – это ваша мечта, или хочется чего-то большего? Эмуедж Огбйаигбевха:

Конечно, всегда мечтаешь о высоком, но объективно, Лига чемпионов – это очень здорово, хорошо бы и в следующем году туда попасть. Юлия Силипицкая:

Привезёте папу с мамой?



Эмуедж Огбйаигбевха:

Хотелось бы, только вот мама уже не сможет прийти ко мне на игру, её в прошлом месяце не стало… Всегда приглашала в Минск, но так и не сложилось. Юлия Силипицкая:

А сёстры? Эмуедж Огбйаигбевха:

Они с удовольствием. Сейчас закончится сезон, и я займусь этим вопросом. О дальнейших планах и жизни в Беларуси Юлия Силипицкая:

По окончанию сезона спортсмены обычно решают ещё один вопрос, где играть дальше. Вам когда-нибудь предлагали попробовать свои силы в других странах?

Эмуедж Огбйаигбевха:

Да, конечно. Совсем недавно было предложение из Франции, но я отказалась, на мой взгляд, это неправильно посреди сезона менять клубную прописку. Юлия Силипицкая:

Просто признайтесь, вам нравится Беларусь. Эмуедж Огбйаигбевха:

Есть и такое дело. Это очень хорошая страна, я более пяти лет играла в России, поэтому адаптироваться в Беларуси не составило никакого труда. Юлия Силипицкая:

А подруг здесь уже нашли? Эмуедж Огбйаигбевха:

Их очень много осталось в России. Здесь пока формат работы: тренировка – дом, дом – тренировка, никаких клубов и дискотек в моём расписании нет, поэтому и из друзей – только девочки из команды. О любимом человеке, свадебном вальсе и детях Юлия Силипицкая:

А молодой человек? Эмуедж Огбйаигбевха:

В Минске – нет, а вот дома, в Нигерии, есть любимый, и я ему по-настоящему верна. Юлия Силипицкая:

Можете немного рассказать про него? Высокий?



Эмуедж Огбйаигбевха:

Да нет, нормальный. Тоже, как и я, профессионально занимается футболом. Играет в Нигерии. Юлия Силипицкая:

Как зовут?

Эмуедж Огбйаигбевха:

ВиктОр. Юлия Силипицкая:

Ещё не сделал предложение?



Эмуедж Огбйаигбевха:

Пока нет, только по завершении моей карьеры. Юлия Силипицкая:

А замуж в платье пойдёте или в штанах? Эмуедж Огбйаигбевха:

Интересный вопрос, пока вы не спросили, не думала об этом. Но, думаю, что на своей свадьбе откажусь от мальчишечьего стиля, будут и платье, и фата, и маникюр, и макияж.



Юлия Силипицкая:

Как насчёт свадебного вальса? Эмуедж Огбйаигбевха:

По крайней мере, попробую.



Юлия Силипицкая:

В целом, как выглядит ваш идеал мужчины? Эмуедж Огбйаигбевха:

Это человек, который всегда слышит свою девушку, помогает ей во всём, в любой сложной ситуации он должен быть рядом. Но, конечно, самое главное, это любовь.



Юлия Силипицкая:

А деньги? Эмуедж Огбйаигбевха:

Деньги то будут, всегда найдётся способ заработать. А вот искренность, на мой взгляд, это то, что должно быть в каждых отношениях.



Юлия Силипицкая:

Сколько детей хотите? Эмуедж Огбйаигбевха:

Двоих, мальчика и девочку. Мальчик будет футболистом, а девочка врачом. О зарплатах Юлия Силипицкая:

Но вернёмся к футболу, когда-нибудь вы оформляли хет-трик? Эмуедж Огбйаигбевха:

Хет-трик? Не так давно у меня получилось забить шесть мячей за игру. Юлия Силипицкая:

С такой результативностью не могу не спросить, где бы вы хотели играть в идеале?

Эмуедж Огбйаигбевха:

Честно говоря, в Швеции. Много наших нигерийских девчонок играет там, да и команды посильнее. Юлия Силипицкая:

И зарплаты выше. Эмуедж Огбйаигбевха:

В том числе. Но могу сказать, что мне вполне хватает и белорусской, даже определённую сумму получается отправить семье на родину. О белорусах: «Народ очень добрый. Но ситуаций, когда хотели, к примеру, потрогать за волосы, хватало» Юлия Силипицкая:

Хочу затронуть ещё одну тему. Внешне вы очень отличаешесь от коренных белорусов, никто не обижал из-за этого? Эмуедж Огбйаигбевха:

Нет. Я всё понимаю, люди бывают разные, но что касается белорусов, никогда конфликтов из-за расовой принадлежности не было. Вообще ваш народ очень добрый. Хотя, ситуаций, когда меня хотели, к примеру, потрогать за волосы, хватало. Юлия Силипицкая:

Вы сказали, что белорусы очень добрые, а что в целом можете сказать о стране? Эмуедж Огбйаигбевха:

Это очень спокойная страна, чувствуешь себя здесь в безопасности. И, конечно же, очень красивая. Юлия Силипицкая:

Хотели бы здесь постоянно жить?



Эмуедж Огбйаигбевха:

Нет, ведь моя семья в другой стране, разве что перевести их сюда, тогда без проблем, осталась бы здесь. Юлия Силипицкая:

И, наверное, хочется большой дом с семьёй, котами и собаками? Эмуедж Огбйаигбевха:

Коты – это вряд ли, не очень их люблю, а вот в собаках души не чаю. Когда придёт время закончить с футболом, первым делом заведу себе четвероногого друга. О религии Юлия Силипицкая:

Знаю, что в Нигерии все достаточно религиозные. Вы верите в Бога?