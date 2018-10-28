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Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»

28 октября 2018 20:18
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая пообщалась с одной из главных звезд ФК «Минск», нигерийской нападающей Эмуедж Огбйаигбевха, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Для простоты в команде ее все называют Эмуджи.

Говорили совсем не о футболе, скорее за жизнь, и получилось очень эмоционально.

Юлия Силипицкая, СТВ: 
У вас очень сложная фамилия, она так и звучит или это английский вариант?

Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»-1

Эмуедж Огбйаигбевха, нападающая ФК «Минск»
Да, это ещё адаптированный вариант на самом деле. Фамилия в оригинале звучит ещё сложнее, не уверена, что на русском её можно правильно произнести. 

Юлия Силипицкая: 
А что она обозначает?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Да нет, просто обычная фамилия.

О Нигерии: Это очень хорошая страна: тепло, красиво, солнечно

Юлия Силипицкая: 
Ваша родина – Нигерия. Если представить, что я бы приехала к вам в гости и у меня берут интервью, какой первый вопрос задали?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Это было бы очень интересно! Наверное, я бы спросила, как вам Нигерия?

Юлия Силипицкая: 
Честно, очень хочу там побывать. Говорят, это одно из самых густонаселённых государств. 

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Да, это очень хорошая страна: тепло, красиво и солнечно.

Юлия Силипицкая: 
За несколько тысяч километров, чего нигерийского вам не хватает больше всего?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Конечно, в первую очередь, скучаю по семье. А если говорить о чём-то национальном, то не хватает нигерийской кухни.

О любимой еде 

Юлия Силипицкая: 
Каких продуктов не хватает?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Любимое блюдо – эба.

Юлия Силипицкая: 
Что это?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
О, так не расскажешь, нужно пробовать, но поверьте на слово, это очень вкусно. Когда играла в России, давала друзьям попробовать, всем очень нравилось.

Юлия Силипицкая: 
Как относитесь к белорусской кухне?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Самое любимая еда из вашего меню – борщ.

О семье, традициях и футболе

Юлия Силипицкая: 
А семья большая?

Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»-4

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Всего нас пять человек: старший брат и сёстры, кстати, у меня есть сестра-близнец. Правда, все уже вышли замуж, и только я играю в футбол!

Юлия Силипицкая: 
Почему не борьба или танцы?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Футбол я любила с детства, после школы всегда бежала играть. В общем, это была мечта детства, все мысли только об игре.

Юлия Силипицкая: 
Тогда, наверное, есть и кумир. 

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Есть, Дидье Дрогба. Ещё нравится Ромелу Лукаку. 

Юлия Силипицкая: 
Почти каждый, кто прожил в нашей стране хоть чуть-чуть, начинает чувствовать себя белорусом, есть ли это ощущение у вас?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Живу я здесь достаточно долго, поэтому да, в некотором роде считаю себя немного белоруской.

Юлия Силипицкая: 
Говорили, что скучаете по семье. А чем в Нигерии занимаются родители, как зарабатывают на жизнь?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
И мама, и папа у меня учителя.

Юлия Силипицкая: 
А на каком языке вы говорите, на английском?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
У нас есть и свой нигерийский язык – игбо, конечно, и английский в обиходе, но дома предпочитаем разговаривать всё-таки на родном языке.

Юлия Силипицкая: 
Наверное, есть у вас и семейные традиции?

Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»-7



Эмуедж Огбйаигбевха: 
Не знаю, можно ли назвать это традицией, но, например, вместе отмечаем Новый год. Все родственники собираются за одним столом, мама готовит кушать. Могу сказать, что это мой самый любимый праздник.

Юлия Силипицкая: 
Новый год не обходится без подарков, какой стал самым запоминающимся?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Тут больше я люблю радовать близких. Помню, подарила маме телефон, а ещё она у меня, как и любая женщина, любит одежду, поэтому всегда стараюсь ей что-нибудь привезти.

Об одежде: «Всегда просила маму купить мне штаны»

Юлия Силипицкая: 
Но и вам же что-то дарят?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Мне? А зачем? У меня всё есть.

Юлия Силипицкая: 
А в детстве?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Хм, ой как давно это было, так сразу и не вспомню. Мама тоже любила дарить что-то из вещей. Всегда просила её купить мне штаны, но она постоянно повторяла: «Ты же девочка, должна носить юбки и шубы».

Юлия Силипицкая: 
Значит, юбки в гардеробе всё-таки были?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Но предпочитаю я всё-таки более спортивный стиль.

Юлия Силипицкая: 
А из футбольной экипировки?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Нет. Разве что брат всегда поддерживал моё увлечение, дарил бутсы, футбольные мячи.

О Лиге чемпионов: «Хорошо бы и в следующем году туда попасть» 

Юлия Силипицкая: 
Скажите, а вот Лига чемпионов – это ваша мечта, или хочется чего-то большего?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Конечно, всегда мечтаешь о высоком, но объективно, Лига чемпионов – это очень здорово, хорошо бы и в следующем году туда попасть.

Юлия Силипицкая: 
Привезёте папу с мамой?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Хотелось бы, только вот мама уже не сможет прийти ко мне на игру, её в прошлом месяце не стало… Всегда приглашала в Минск, но так и не сложилось.

Юлия Силипицкая: 
А сёстры?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Они с удовольствием. Сейчас закончится сезон, и я займусь этим вопросом.

О дальнейших планах и жизни в Беларуси 

Юлия Силипицкая: 
По окончанию сезона спортсмены обычно решают ещё один вопрос, где играть дальше. Вам когда-нибудь предлагали попробовать свои силы в других странах?

Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»-10

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Да, конечно. Совсем недавно было предложение из Франции, но я отказалась, на мой взгляд, это неправильно посреди сезона менять клубную прописку.

Юлия Силипицкая: 
Просто признайтесь, вам нравится Беларусь. 

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Есть и такое дело. Это очень хорошая страна, я более пяти лет играла в России, поэтому адаптироваться в Беларуси не составило никакого труда.

Юлия Силипицкая: 
А подруг здесь уже нашли?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Их очень много осталось в России. Здесь пока формат работы: тренировка – дом, дом – тренировка, никаких клубов и дискотек в моём расписании нет, поэтому и из друзей – только девочки из команды.

О любимом человеке, свадебном вальсе и детях

Юлия Силипицкая: 
А молодой человек?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
В Минске – нет, а вот дома, в Нигерии, есть любимый, и я ему по-настоящему верна.

Юлия Силипицкая: 
Можете немного рассказать про него? Высокий?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Да нет, нормальный. Тоже, как и я, профессионально занимается футболом. Играет в Нигерии.

Юлия Силипицкая: 
Как зовут?

Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»-13

Эмуедж Огбйаигбевха: 
ВиктОр.

Юлия Силипицкая: 
Ещё не сделал предложение?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Пока нет, только по завершении моей карьеры.

Юлия Силипицкая: 
А замуж в платье пойдёте или в штанах?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Интересный вопрос, пока вы не спросили, не думала об этом. Но, думаю, что на своей свадьбе откажусь от мальчишечьего стиля, будут и платье, и фата, и маникюр, и макияж.

Юлия Силипицкая: 
Как насчёт свадебного вальса?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
По крайней мере, попробую.

Юлия Силипицкая: 
В целом, как выглядит ваш идеал мужчины?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Это человек, который всегда слышит свою девушку, помогает ей во всём, в любой сложной ситуации он должен быть рядом. Но, конечно, самое главное, это любовь.

Юлия Силипицкая: 
А деньги?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Деньги то будут, всегда найдётся способ заработать. А вот искренность, на мой взгляд, это то, что должно быть в каждых отношениях.

Юлия Силипицкая: 
Сколько детей хотите?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Двоих, мальчика и девочку. Мальчик будет футболистом, а девочка врачом.

О зарплатах 

Юлия Силипицкая: 
Но вернёмся к футболу, когда-нибудь вы оформляли хет-трик?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Хет-трик? Не так давно у меня получилось забить шесть мячей за игру.

Юлия Силипицкая: 
С такой результативностью не могу не спросить, где бы вы хотели играть в идеале?

Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»-16

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Честно говоря, в Швеции. Много наших нигерийских девчонок играет там, да и команды посильнее.

Юлия Силипицкая: 
И зарплаты выше.

Эмуедж Огбйаигбевха: 
В том числе. Но могу сказать, что мне вполне хватает и белорусской, даже определённую сумму получается отправить семье на родину.

О белорусах: «Народ очень добрый. Но ситуаций, когда хотели, к примеру, потрогать за волосы, хватало»

Юлия Силипицкая: 
Хочу затронуть ещё одну тему. Внешне вы очень отличаешесь от коренных белорусов, никто не обижал из-за этого?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Нет. Я всё понимаю, люди бывают разные, но что касается белорусов, никогда конфликтов из-за расовой принадлежности не было. Вообще ваш народ очень добрый. Хотя, ситуаций, когда меня хотели, к примеру, потрогать за волосы, хватало.

Юлия Силипицкая: 
Вы сказали, что белорусы очень добрые, а что в целом можете сказать о стране?

Эмуедж Огбйаигбевха:
Это очень спокойная страна, чувствуешь себя здесь в безопасности. И, конечно же, очень красивая.

Юлия Силипицкая: 
Хотели бы здесь постоянно жить?

Эмуедж Огбйаигбевха:
Нет, ведь моя семья в другой стране, разве что перевести их сюда, тогда без проблем, осталась бы здесь.

Юлия Силипицкая: 
И, наверное, хочется большой дом с семьёй, котами и собаками?

Эмуедж Огбйаигбевха:
Коты – это вряд ли, не очень их люблю, а вот в собаках души не чаю. Когда придёт время закончить с футболом, первым делом заведу себе четвероногого друга.

О религии 

Юлия Силипицкая: 
Знаю, что в Нигерии все достаточно религиозные. Вы верите в Бога?

Нападающая ФК «Минск» Эмуедж Огбйаигбевха: «Люблю борщ и чувствую себя почти белоруской»-19

Эмуедж Огбйаигбевха:
Да.

Юлия Силипицкая: 
Мусульманство?

Эмуедж Огбйаигбевха:
Нет, христианка, на самом деле, не могу без веры.

Юлия Силипицкая: 
Что просите у Всевышнего?

Эмуедж Огбйаигбевха:
Здоровья.

Юлия Силипицкая: 
В наших храмах?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Нет, но каждое воскресенье захожу на сайт нашей нигерийской церкви, где всегда есть онлайн-трансляция богослужений.

Юлия Силипицкая: 
Знаете ли какие-нибудь белорусские слова?

Эмуедж Огбйаигбевха: 
Пока нет, но думаю, в скором времени парочку точно выучу.

# Футбол # Эмуедж Огбйаигбевха # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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