«Нам нужно искать новые пути». Женская сборная по индорхоккею готовится к ЧЕ и Кубку мира

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею приступила к подготовке сразу к двум знаковым форумам 2022-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, СТВ:

На просторах Европы белорусский индор – фаворит. В 2019-м на родной площадке наша женская сборная завоевала титул чемпионок Европы и сегодня является действующими. Из 12 победительниц 8 крепко в строю.

Крестина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по хоккею на траве:

Очень рада, что в составе. Очень расстроились, что в прошлом году все отменилось. Но в этом году, думаю, мы также подготовимся и выступим хорошо. Тренер приехал. Это очень важно для нас. Потому что он главный тренер, он всегда знает, над чем нам работать, всегда нас мотивирует. Но у нас полный состав, и это здорово.

Тренирует белорусок голландский специалист Херман Круис, по такому важному случаю коуч самолично прибыл в столицу на сбор и вызвал 18 сильнейших хоккеисток. Самый внушительный десант – семь человек из столичного клуба «Минск», шесть из Гродно, также на сборах значатся представительницы Смолевичей и Барановичей. Среди бывалых есть и молодые.

Ирина Семенова, игрок женской сборной Беларуси по хоккею на траве:

На прошлый чемпионат я не попала. Мне было 16 лет, и не тянула я до уровня девочек. А сейчас я готова, я в боевом настроении, я очень хочу попасть и очень хочу выступать на чемпионате Европы и, возможно, на чемпионате мира. На чемпионат Европы поедут 12 сильнейших. Форум стартует 12 января в Германии. Наши соперники по группе – Австрия, Нидерланды и Россия. Задача минимум – полуфинал.

Херман Круис, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею на траве:

Самые тяжелые игры – это полуфинальные. Если их пройдем, то будет уже успех. Мы понимаем, что за два года хоккей изменился и нам теперь нужно искать новые пути. Нам нужен новый вид прессинга, новый вид от ворот, мы пробуем, какой лучший штрафной угловой нам подойдет. Девочки в хорошей форме, но нам надо вспомнить базу и потом делать нововведения. Мы движемся вперед.