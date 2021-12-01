«Нам нужно искать новые пути». Женская сборная по индорхоккею готовится к ЧЕ и Кубку мира

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею приступила к подготовке сразу к двум знаковым форумам 2022-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею приступила к подготовке сразу к двум знаковым форумам 2022-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, СТВ:
На просторах Европы белорусский индор – фаворит. В 2019-м на родной площадке наша женская сборная завоевала титул чемпионок Европы и сегодня является действующими. Из 12 победительниц 8 крепко в строю.
Крестина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по хоккею на траве:
Очень рада, что в составе. Очень расстроились, что в прошлом году все отменилось. Но в этом году, думаю, мы также подготовимся и выступим хорошо. Тренер приехал. Это очень важно для нас. Потому что он главный тренер, он всегда знает, над чем нам работать, всегда нас мотивирует. Но у нас полный состав, и это здорово.
Тренирует белорусок голландский специалист Херман Круис, по такому важному случаю коуч самолично прибыл в столицу на сбор и вызвал 18 сильнейших хоккеисток. Самый внушительный десант – семь человек из столичного клуба «Минск», шесть из Гродно, также на сборах значатся представительницы Смолевичей и Барановичей. Среди бывалых есть и молодые.
Ирина Семенова, игрок женской сборной Беларуси по хоккею на траве:
На прошлый чемпионат я не попала. Мне было 16 лет, и не тянула я до уровня девочек. А сейчас я готова, я в боевом настроении, я очень хочу попасть и очень хочу выступать на чемпионате Европы и, возможно, на чемпионате мира.
На чемпионат Европы поедут 12 сильнейших. Форум стартует 12 января в Германии. Наши соперники по группе – Австрия, Нидерланды и Россия. Задача минимум – полуфинал.
Херман Круис, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею на траве:
Самые тяжелые игры – это полуфинальные. Если их пройдем, то будет уже успех. Мы понимаем, что за два года хоккей изменился и нам теперь нужно искать новые пути. Нам нужен новый вид прессинга, новый вид от ворот, мы пробуем, какой лучший штрафной угловой нам подойдет. Девочки в хорошей форме, но нам надо вспомнить базу и потом делать нововведения. Мы движемся вперед.
Второй старт – это Кубок мира, где 12 сильнейших дружин планеты поспорят за награды. Это случится 2 февраля в Бельгии. На прошлом форуме в 2018-м наши девчата замкнули топ-3. Исходя из задач, цель – улучшить позиции в мире. Так что лидерами быть почетно, но и ответственно, а следовательно, и работы прибавляется.