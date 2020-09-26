«Наконец-то состоялся этот праздник». В Минске проходит первенство и Кубок Беларуси по каратэ

Новости Беларуси. Нешуточный азарт, эффектные приемы и несгибаемая сила воли. В Минске проходит первенство и Кубок страны по каратэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В соревнованиях принимают участие как молодежь, так и опытные спортсмены. Причем старт не проигнорировали даже сборники, все мысли которых заняты олимпийскими лицензиями. Оттого турнир получился массовым.

В стартовых протоколах – 265 фамилий. Фактически это первый крупный форум после большого перерыва. Поэтому тренерскому штабу не позавидуешь – нужно оценить уровень подготовки едва ли не каждого бойца.

Павел Барановский, тренер сборной Беларуси по каратэ:

Наконец-то состоялся этот праздник – первенство республики и Кубок Республики. Чем примечателен именно этот турнир: на нем мы сможем сделать просмотр как молодежной сборной команды, так и национальной команды. Молодежная сборная команда у нас в данный момент готовится к первенству Европы. А для спортсменов национальной команды Кубок Республики является одним из этапов формирования национальной команды на 2021 год.

Несмотря на юный возраст участников первенства, страсти на татами совсем не детские, ведь им есть с кого брать пример. На соревнованиях присутствовали ребята из авангарда национальной команды, которые уже не раз боролись за высшие награды престижных турниров: Мария Кулинкович, Ирина Шарыхина, Алексей Водчиц, Мария Фурсова, Антон Исаков. К слову, последний сейчас занимает 12 место в олимпийском и 8 в международном рейтингах.