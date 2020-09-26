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«Наконец-то состоялся этот праздник». В Минске проходит первенство и Кубок Беларуси по каратэ

26 сентября 2020 21:09
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Новости Беларуси. Нешуточный азарт, эффектные приемы и несгибаемая сила воли. В Минске проходит первенство и Кубок страны по каратэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.  

В соревнованиях принимают участие как молодежь, так и опытные спортсмены. Причем старт не проигнорировали даже сборники, все мысли которых заняты олимпийскими лицензиями. Оттого турнир получился массовым.  

«Наконец-то состоялся этот праздник». В Минске проходит первенство и Кубок Беларуси по каратэ-1

В стартовых протоколах – 265 фамилий. Фактически это первый крупный форум после большого перерыва. Поэтому тренерскому штабу не позавидуешь – нужно оценить уровень подготовки едва ли не каждого бойца.  

«Наконец-то состоялся этот праздник». В Минске проходит первенство и Кубок Беларуси по каратэ-4

Павел Барановский, тренер сборной Беларуси по каратэ:  
Наконец-то состоялся этот праздник – первенство республики и Кубок Республики. Чем примечателен именно этот турнир: на нем мы сможем сделать просмотр как молодежной сборной команды, так и национальной команды.  

Молодежная сборная команда у нас в данный момент готовится к первенству Европы. А для спортсменов национальной команды Кубок Республики является одним из этапов формирования национальной команды на 2021 год.  

«Наконец-то состоялся этот праздник». В Минске проходит первенство и Кубок Беларуси по каратэ-7

Несмотря на юный возраст участников первенства, страсти на татами совсем не детские, ведь им есть с кого брать пример. На соревнованиях присутствовали ребята из авангарда национальной команды, которые уже не раз боролись за высшие награды престижных турниров: Мария Кулинкович, Ирина Шарыхина, Алексей Водчиц, Мария Фурсова, Антон Исаков. К слову, последний сейчас занимает 12 место в олимпийском и 8 в международном рейтингах.  

«Наконец-то состоялся этот праздник». В Минске проходит первенство и Кубок Беларуси по каратэ-10

Следующий серьезный старт для каратистов пройдет в Москве, это будет этап премьер-лиги. Этот турнир пройдет в ноябре.   

# Карате # Павел Барановский # Фотофакт

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