«Нафтан» сотворил сенсацию. Итоги тура чемпионата Беларуси по футболу

Тремя матчами завершилась игровая программа 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Сенсацию сотворил дебютант нынешнего сезона – «Нафтан». Он победил обладателя серебра – «Энергетик», причем на его же территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственный гол случился на 49-й минуте. Отличился Дмитрий Тамело. Из остальных результатов тура следует выделить ничью между «Минском» и БАТЭ, а также обилие голов в противостоянии «Гомеля» и «Немана».