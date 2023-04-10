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«Нафтан» сотворил сенсацию. Итоги тура чемпионата Беларуси по футболу

10 апреля 2023 13:18
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Тремя матчами завершилась игровая программа 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Сенсацию сотворил дебютант нынешнего сезона – «Нафтан». Он победил обладателя серебра – «Энергетик», причем на его же территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нафтан» сотворил сенсацию. Итоги тура чемпионата Беларуси по футболу-1

Единственный гол случился на 49-й минуте. Отличился Дмитрий Тамело. Из остальных результатов тура следует выделить ничью между «Минском» и БАТЭ, а также обилие голов в противостоянии «Гомеля» и «Немана».

«Нафтан» сотворил сенсацию. Итоги тура чемпионата Беларуси по футболу-4

Турнирную таблицу возглавляет минское «Динамо». Далее идут жодинское «Торпедо» и «Ислочь» из пристоличного региона.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Тамело # Фотофакт

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