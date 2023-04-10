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Белоруски удачно сыграли в Молодёжной волейбольной лиге России

10 апреля 2023 13:17
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Белорусские юниорки удачно провели матчи заключительного, седьмого тура предварительного этапа Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски удачно сыграли в Молодёжной волейбольной лиге России-1

Наши девушки одержали победы во всех противостояниях. Клуб «Динамо-Академия» пал со счетом 3:1 и 3:2, а вот с дружиной «Заречье-Одинцово» пришлось сложнее – дважды по 3:2. Набранные очки позволили расположиться на четвертом месте в таблице и продолжить спор за награды.

# Волейбол # Фотофакт

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